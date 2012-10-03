《香港报摘》--经济日报10月4日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
* 要闻版头条:
--政府近月批核楼花进度明显加快,部分更在申请预售2、3个月之后就已获批,第四季将成新盘推售高峰期,估计有逾1.1万伙单位推出,为过去8年以来单季新高.
* 其他:
--太古地产(1972.HK)大股东施怀雅家族在两个月内两度减持太古地产的股份,原本设有的禁售期提早结束.承销商消息表示,禁售期属施怀雅家族与承销商之间的承诺,只要承销商同意.而投资者又没有反对的话,即可提早解禁.
--香港两大银行汇丰(0005.HK)和中银香港(2388.HK)上调人民币定存息率优惠,其中中银香港3个月2万元人民币定存息高达3厘,反映银行需要吸纳跨年资金.
--美国互惠基金公司Vanguard旗下22只基金将弃用MSCI指数系列作基准,改为追踪富时(FTSE)等公司编制的指数,以节省成本.
--面临财困的泰山石化(1192.HK)获得广东振戎的附属公司提出全面收购,最高代价为1,337.6万港元.新股东并将透过认购新发行优先股形式注资9.2亿港元协助公司进行债务重组.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍;审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI