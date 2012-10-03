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亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 07:56 BJT

《香港报摘》--经济日报10月4日

* 要闻版头条:

--政府近月批核楼花进度明显加快,部分更在申请预售2、3个月之后就已获批,第四季将成新盘推售高峰期,估计有逾1.1万伙单位推出,为过去8年以来单季新高.

* 其他:

--太古地产(1972.HK)大股东施怀雅家族在两个月内两度减持太古地产的股份,原本设有的禁售期提早结束.承销商消息表示,禁售期属施怀雅家族与承销商之间的承诺,只要承销商同意.而投资者又没有反对的话,即可提早解禁.

--香港两大银行汇丰(0005.HK)和中银香港(2388.HK)上调人民币定存息率优惠,其中中银香港3个月2万元人民币定存息高达3厘,反映银行需要吸纳跨年资金.

--美国互惠基金公司Vanguard旗下22只基金将弃用MSCI指数系列作基准,改为追踪富时(FTSE)等公司编制的指数,以节省成本.

--面临财困的泰山石化(1192.HK)获得广东振戎的附属公司提出全面收购,最高代价为1,337.6万港元.新股东并将透过认购新发行优先股形式注资9.2亿港元协助公司进行债务重组.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍;审校 杨淑祯

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