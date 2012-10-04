《香港报摘》--信报10月4日

* 头版头条:

--政府定下今天为南丫岛撞船惨剧的全港哀悼日,特首与主要官员中午将在政府总部默哀三分钟,期间除出入境及紧急服务外,所有政府服务暂停.

* 其他:

--原定于今年第三季实施的收市后期货交易时段,由于经纪行尚未准备就绪,计划将延至明年3月推出.

--计划今年底前上市集资约1亿港元的香港茶餐厅连锁商翠华集团,预料其上市聆讯日期将由10月下旬延至11月.

--据市场消息透露,中盈国金(0766.HK)大股东梁毅文与多名基金股东因公司发展策略出现分歧及股价表现欠佳,遭其中一名基金股东Orchard Capital Partners于三天内悉数出售公司10%股份,涉资逾3,000万港元.

--中日两个因钓鱼岛主权的争拗陷入僵局,据华尔街日报指,中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)及交通银行(3328.HK)(601328.SS)在内的多间中国大型银行将缺席下周在东京举行的世界银行和国际货币基金组织年会.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍;审校 杨淑祯

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