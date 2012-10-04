《香港报摘》--信报10月4日

亚洲橡胶：TOCOM期胶下滑，因泰国计划加售国家储备胶
路透东京2月16日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周四下滑，因有消息称泰国计划加售国家储备胶以缓解供应忧虑，泰国主要产胶区最近发生洪灾；上海期胶下跌也加大了卖压。
* 头版头条:
--政府定下今天为南丫岛撞船惨剧的全港哀悼日,特首与主要官员中午将在政府总部默哀三分钟,期间除出入境及紧急服务外,所有政府服务暂停.
* 其他:
--原定于今年第三季实施的收市后期货交易时段,由于经纪行尚未准备就绪,计划将延至明年3月推出.
--计划今年底前上市集资约1亿港元的香港茶餐厅连锁商翠华集团,预料其上市聆讯日期将由10月下旬延至11月.
--据市场消息透露,中盈国金(0766.HK)大股东梁毅文与多名基金股东因公司发展策略出现分歧及股价表现欠佳,遭其中一名基金股东Orchard Capital Partners于三天内悉数出售公司10%股份,涉资逾3,000万港元.
--中日两个因钓鱼岛主权的争拗陷入僵局,据华尔街日报指,中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)及交通银行(3328.HK)(601328.SS)在内的多间中国大型银行将缺席下周在东京举行的世界银行和国际货币基金组织年会.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍;审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透东京2月16日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周四下滑，因有消息称泰国计划加售国家储备胶以缓解供应忧虑，泰国主要产胶区最近发生洪灾；上海期胶下跌也加大了卖压。
路透上海2月16日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *大连机床 16大机床SCP002 5 2月13日 9个月 6.00% 兴业银行 超短融 触发交叉违约，启动 集团
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：