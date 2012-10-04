《香港重要政经日程》--10月4日-10月10日

亚洲橡胶：TOCOM期胶下滑，因泰国计划加售国家储备胶
路透东京2月16日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周四下滑，因有消息称泰国计划加售国家储备胶以缓解供应忧虑，泰国主要产胶区最近发生洪灾；上海期胶下跌也加大了卖压。
=====================今日香港主要政经消息==========================
10月4日(周四)
--16:30 香港8月零售销售数字.
=====================近日香港主要政经消息==========================
10月5日(周五)
--09:30 网融(中国)(1049.HK)股东特别大会.
--15:00 中核工业二三国际(0611.HK)股东特别大会.
10月8日(周一)
--09:00 招金矿业(1818.HK)股东临时大会.
--10:30 香港9月采购经济人指数.
--12:00 美联集团(1200.HK)股东特别大会.
--16:30 香港金管局公布9月外汇储备数字.
10月9日(周二)
-- 恒生银行(0011.HK)公布第三次中期股息.
--10:00 天地数码(0500.HK)特别股东大会.
--16:00 晶门科技(2878.HK)股东特别大会.
*10月10日(周三)
--09:00 鸿宝资源(1131.HK)特别股东大会.
--10:30 东北电气(0042.HK)股东特别大会.
--11:00 融信资源(0578.HK)特别股东大会.
--11:00 新一届立法会首次会议.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 雷美珍
路透东京2月16日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周四下滑，因有消息称泰国计划加售国家储备胶以缓解供应忧虑，泰国主要产胶区最近发生洪灾；上海期胶下跌也加大了卖压。
路透上海2月16日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *大连机床 16大机床SCP002 5 2月13日 9个月 6.00% 兴业银行 超短融 触发交叉违约，启动 集团
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：