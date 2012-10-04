〔香港个股〕太古集团拟出售太古地产价值近49亿港元的股份--公告

路透香港10月4日电---主要从事商业房地产发展的香港太古地产(1972.HK)周四称,其最终控股股东太古集团拟出售其价值48.8亿港元的股份,以增加太古地产的公众股份流通量.

太古地产在公告中称,太古集团同意按每股22.51元,出售太古地产约2.17亿股股份;配售价较太古地产周三收市价23.95港元折让6%.

是次出售的股份占太古地产已发行股本约3.71%,本次减持后,太古集团将不会直接持有太古地产股权,但将继续透过其在太古股份(0019.HK)的股权间接持有太古地产.而太古地产的公众持股量将从约14.28%增加至约17.99%,仍低于香港一般上市公司公众股份流通量比例25%.

太古集团持有太古股份约44.46%股权,而太古股份持有太古地产约82%的股份.

太古集团于今年8月已出售太古地产逾50亿港元的直接持股[ID:nSH0112785],根据当时太古集团与承销商之间协议,太古集团于该次售股的90天内不会进一步减持股份.

太古集团在公告中表示,该禁售期限尚未届满,但承销商中银国际、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)及摩根士丹利(MS.N)已给予同意按照协议出售待售股份.

据香港经济日报引述承销商消息表示,禁售期属施怀雅家族与承销商之间的承诺,只要承销商同意,而投资者又没有反对的话,即可提早解禁.(完)

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