《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--10月4日

亚洲橡胶：TOCOM期胶下滑，因泰国计划加售国家储备胶
路透东京2月16日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周四下滑，因有消息称泰国计划加售国家储备胶以缓解供应忧虑，泰国主要产胶区最近发生洪灾；上海期胶下跌也加大了卖压。
路透香港10月4日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7549港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周三收高12.25点,或0.09%,报13,494.61点.因美国就业和服务业数据强于预期,但惠普下跌,令道指走势蹒跚.[ID:nSB8562276] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 201.190 -1.16 28886 15.602 -1.50 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.060 -1.47 66267 3.121 -1.25 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 55.700 0.41 114924 86.390 -0.07 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 43.050 -1.06 39225 22.257 0.25 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 128.830 -1.48 28065 9.991 -0.69 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 93.090 -0.44 19941 7.219 -0.15 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 47.280 0.62 187004 73.330 1.08 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 58.450 0.60 12659 4.533 0.06 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 16.530 -0.06 58713 12.819 0.15 兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 15.000 -0.92 53701 11.632 -0.92 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 30.110 0.20 30913 5.838 -0.72 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 22.130 0.87 7106 3.432 0.65 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 15.400 0.79 4176 1.194 -49.40 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.830 0.55 34625 0.284 -3.79 (完) --整理 雷美珍
路透东京2月16日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周四下滑，因有消息称泰国计划加售国家储备胶以缓解供应忧虑，泰国主要产胶区最近发生洪灾；上海期胶下跌也加大了卖压。
路透上海2月16日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *大连机床 16大机床SCP002 5 2月13日 9个月 6.00% 兴业银行 超短融 触发交叉违约，启动 集团
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：