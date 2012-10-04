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亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 08:29 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--10月4日

路透香港10月4日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7549港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周三收高12.25点,或0.09%,报13,494.61点.因美国就业和服务业数据强于预期,但惠普下跌,令道指走势蹒跚.[ID:nSB8562276]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  201.190   -1.16      28886            15.602      -1.50
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.060   -1.47      66267             3.121      -1.25
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   55.700    0.41     114924            86.390      -0.07
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   43.050   -1.06      39225            22.257       0.25
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  128.830   -1.48      28065             9.991      -0.69
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   93.090   -0.44      19941             7.219      -0.15
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   47.280    0.62     187004            73.330       1.08
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   58.450    0.60      12659             4.533       0.06
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   16.530   -0.06      58713            12.819       0.15
兖州煤业(1171.HK)   (YZC.N)   15.000   -0.92      53701            11.632      -0.92
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   30.110    0.20      30913             5.838      -0.72
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   22.130    0.87       7106             3.432       0.65
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   15.400    0.79       4176             1.194     -49.40
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.830    0.55      34625             0.284      -3.79 (完)

  --整理 雷美珍

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