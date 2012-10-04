《香港报摘》--其他报纸重要消息10月4日

* 明报:

--据联交所资料显示,新时代能源(0166.HK)于上月27日获周大福(1929.HK)以每股0.943港元增持100万股股份,持股比例增至30.05%.

* 星岛日报:

--亚洲开发银行首席经济师李昌镛把内地今年经济增长由原先预测的8.5%,降至7.7%,但预料内地经济或于今年见底,明年中国经济增长更可望达8.1%.该行亦把香港今、明两年经济增长预测调低至1.6%及3.9%.

--深圳控股(0604.HK)与沿海绿色家园(1124.HK)透过互售地产项目,深圳控股将持有沿海绿色近23%股权,而沿海绿色套现3.35亿元人民币作周转.

--新世界发展(0017.HK)今年累计售楼收益达122亿港元,并预料全年售楼套现金额将达130亿港元.

* 苹果日报:

--消息人士称,为配合未来新发向及架构重整,香港交易所(0388.HK)准备裁员,当中涉及高、中、低各阶层员工,是港交所上市12年以来首次大规模裁员.

* 东方日报:

--消息人士称,中银香港(2388.HK)推出组合优惠,并降低提供2.15厘最低实际按揭息率的门槛,由贷款额200万港元下调至150万港元,务求重夺按揭市场占有率第一席位.

--香港交易所(0388.HK)正就"企业管治守则"及相关"上市规则"进行谘询,有建议认为董事会组成多元化,提高女性在董事会的比例.

* 文汇报:

--莎莎国际(0178.HK)主席兼行政总裁郭少明称,保守估计"十一黄金周"期间旗下店铺的销售额可录得按年双位数增长,幅度与过去几个月相若.

--富士康国际(2038.HK)持有85.54%权益的奇美通讯,向奇美实业出售位于台湾台南市仁德区一块土地及建筑物,总代价4.588亿新台币(约1.189亿港元).

* 大公报:

--汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)旗下英国汇丰私人银行计划向PV Acquisition出售物业顾问公司Property Vision全数100%权益,预计交易可于今年第四季完成,惟未有披露作价.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 杨淑祯

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