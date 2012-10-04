〔港报社评〕一起走过满城哀思的日子--星岛日报10月4日

国庆日发生大海难,港人同声一哭,并把今日定为哀悼日,愿死者能够安息,生者可以宽怀.大型事故发生,导致死伤累累,事后除了救死扶伤,给予经济支持外,平复心灵上的创伤,同时不能忽视.

经历事故和意外,除了肉体上的创伤,精神上的打击,一样可以造成严重和长时间的伤害,而且这方面的影响,由于没有表面伤痕,容易为人忽略,甚至当事人都未必察觉.

心理学家指出,幸存者经历生死一线,或会出现创伤后遗症,产生焦虑及情绪不稳等状况,甚至亲友都可能受到影响,出现情绪困扰.在今次事件中,有人会因为邀请亲友上船而自责.这些精神上的压力,假如没有适当处理,当事人或会长时间生活在阴影下.如何避免灾难带来的创伤后遗症,重要性绝不低于其他物质上的支援.

中国人传统上较为含蓄,不会轻易流露感情,西方人较着重分享.在大型社会悲剧中,政府会组织大型悼念,以及分享会,让当事人抒发感情,排遣负面情绪.如美国在九一一袭击后,政府和民间就发起了各类型活动,以面对去疏导事件对个人和群体造成的精神伤害.

面对不幸事件,互相扶持可以令人感到在命运面前不再孤单,在今日的哀悼,大家可以用建议的或自己的形式,去表达关怀和支持.要帮助遇事者或受事件影响的人士,一个非常值得重视的方法,就是分享他们的感受,让他们明白自己的需要,鼓励他们抒发心中的不快,令他们精神尽快康复,早日走出苦痛的阴霾.