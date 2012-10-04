〔港报社评〕一起走过满城哀思的日子--星岛日报10月4日

亚洲橡胶：TOCOM期胶下滑，因泰国计划加售国家储备胶
路透东京2月16日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周四下滑，因有消息称泰国计划加售国家储备胶以缓解供应忧虑，泰国主要产胶区最近发生洪灾；上海期胶下跌也加大了卖压。
国庆日发生大海难,港人同声一哭,并把今日定为哀悼日,愿死者能够安息,生者可以宽怀.大型事故发生,导致死伤累累,事后除了救死扶伤,给予经济支持外,平复心灵上的创伤,同时不能忽视.
经历事故和意外,除了肉体上的创伤,精神上的打击,一样可以造成严重和长时间的伤害,而且这方面的影响,由于没有表面伤痕,容易为人忽略,甚至当事人都未必察觉.
心理学家指出,幸存者经历生死一线,或会出现创伤后遗症,产生焦虑及情绪不稳等状况,甚至亲友都可能受到影响,出现情绪困扰.在今次事件中,有人会因为邀请亲友上船而自责.这些精神上的压力,假如没有适当处理,当事人或会长时间生活在阴影下.如何避免灾难带来的创伤后遗症,重要性绝不低于其他物质上的支援.
中国人传统上较为含蓄,不会轻易流露感情,西方人较着重分享.在大型社会悲剧中,政府会组织大型悼念,以及分享会,让当事人抒发感情,排遣负面情绪.如美国在九一一袭击后,政府和民间就发起了各类型活动,以面对去疏导事件对个人和群体造成的精神伤害.
面对不幸事件,互相扶持可以令人感到在命运面前不再孤单,在今日的哀悼,大家可以用建议的或自己的形式,去表达关怀和支持.要帮助遇事者或受事件影响的人士,一个非常值得重视的方法,就是分享他们的感受,让他们明白自己的需要,鼓励他们抒发心中的不快,令他们精神尽快康复,早日走出苦痛的阴霾.
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路透东京2月16日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周四下滑，因有消息称泰国计划加售国家储备胶以缓解供应忧虑，泰国主要产胶区最近发生洪灾；上海期胶下跌也加大了卖压。
路透上海2月16日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *大连机床 16大机床SCP002 5 2月13日 9个月 6.00% 兴业银行 超短融 触发交叉违约，启动 集团
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：