〔港报社评〕向救人英雄致敬!--文汇报10月4日

《香港已公布新股发行上市日程表》--2月16日
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
今日是全港哀悼日,全港市民同为南丫岛海难中38位遇难港人默哀,向死难者家属致以深切慰问.在哀悼遇难者的同时,市民也不会忘记在搜救行动中奋不顾身的救人英雄.救援人员在此次海难中全力搜救,行动迅速,临危不乱,体现了英勇高效的救灾能力和珍爱生命的核心价值,令人敬佩.特区政府连日协调有关部门,应变力强,行动果断,亦令救援和善后工作全面展开,值得肯定.
今次是香港41年来特大海难,"南丫4号"上120多名乘客瞬间坠入海中,海陆空三方面前线救援人员即时赶抵,通宵搜救.各支纪律部队均有参与,其中消防和警方潜水队人员总动员,出动“飞猫队”和飞虎队“水鬼队”在海中潜搜.由于堕海者众,晚上漆黑一片,水流湍急,情况混乱,加上沉船可能没顶,乘客可能随水漂流,救援人员需与时间竞赛,搜救任务异常艰巨.救援人员迅速打破船窗救出舱内乘客,即使被杂物弄伤,救援人员亦要争分夺秒救出被困舱内的乘客.
香港今次海难,沉船时间短,很多人无法赶及穿救生衣,生死千钧一发,不容耽误.救援人员在恶劣环境下快速沉着应对,救人效率高,令海难中的死亡人数减至最低,避免灾难扩大.社会各界应向奋不顾身忘我救人的前线英雄致敬.
严重海难考验政府的应变能力,新政府上任甫百日,各部门首长能保持默契,临危不乱,做好协调救援和善后工作,行动果断迅速,值得总结经验,完善日后救灾抢险工作.(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。