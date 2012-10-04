〔港报社评〕向救人英雄致敬!--文汇报10月4日

今日是全港哀悼日,全港市民同为南丫岛海难中38位遇难港人默哀,向死难者家属致以深切慰问.在哀悼遇难者的同时,市民也不会忘记在搜救行动中奋不顾身的救人英雄.救援人员在此次海难中全力搜救,行动迅速,临危不乱,体现了英勇高效的救灾能力和珍爱生命的核心价值,令人敬佩.特区政府连日协调有关部门,应变力强,行动果断,亦令救援和善后工作全面展开,值得肯定.

今次是香港41年来特大海难,"南丫4号"上120多名乘客瞬间坠入海中,海陆空三方面前线救援人员即时赶抵,通宵搜救.各支纪律部队均有参与,其中消防和警方潜水队人员总动员,出动“飞猫队”和飞虎队“水鬼队”在海中潜搜.由于堕海者众,晚上漆黑一片,水流湍急,情况混乱,加上沉船可能没顶,乘客可能随水漂流,救援人员需与时间竞赛,搜救任务异常艰巨.救援人员迅速打破船窗救出舱内乘客,即使被杂物弄伤,救援人员亦要争分夺秒救出被困舱内的乘客.

香港今次海难,沉船时间短,很多人无法赶及穿救生衣,生死千钧一发,不容耽误.救援人员在恶劣环境下快速沉着应对,救人效率高,令海难中的死亡人数减至最低,避免灾难扩大.社会各界应向奋不顾身忘我救人的前线英雄致敬.

严重海难考验政府的应变能力,新政府上任甫百日,各部门首长能保持默契,临危不乱,做好协调救援和善后工作,行动果断迅速,值得总结经验,完善日后救灾抢险工作.(A04)