〔港报社评〕长者生活津贴政策,必须坚持申报资产--明报10月4日

政府推出“长者生活津贴”政策,建议向符合资格的70岁以上长者,每月派发2,200港元,但是泛民阵营及建制派的工联会反对政府提出的资产申报规定,声言政府若不撤销有关规定,便反对拨款云云.事态显示民粹当道,部分政客慷纳税人之慨,不问贫富照派福利.

梁振英竞选特首时,竞选政纲提出“特惠生果金”,他当选后兑现承诺,称之为长者生活津贴,65岁或以上长者只要通过资产申报,即单身长者每月收入不超过6,600港元,资产总值不超过18.6万港元,每月可领到2,200港元生活津贴.

政府预期60-80%领取生果金的70岁以上长者,合资格申领长者生活津贴,现时每年涉及约82亿港元,若撤销资产申报要多花约35亿港元,至2020年约多48亿港元,2030约多78亿港元.不设资产申报的长者生活津贴,可持续性成疑,亦损害香港长远利益.

目前泛民党派声言不惜否决拨款申请,也要政府撤销资产申报,这是民粹作祟,为了讨好部分市民,罔顾资源有限,绝非理性负责任的做法.在党派、政客的压力下,以梁振英政府的民望和处境,能否理性地坚持原则,值得关注.曾荫权政府曾耗用公帑大搞民粹,最终却一事无成,是浪费宝贵资源的最佳写照,梁振英政府会否走这条死路,要密切关注.

欧洲债务危机,是债务国大搞福利主义的结果,本港的政党和政客应该引以为戒,要负责任地行使权力.至于政府,现在更是显示正确领导的时候,在长者生活津贴政策,切勿向民粹屈服,要坚持申报资产,即使拨款被否决,政府也不应该让步.(A04)