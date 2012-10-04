〔港报社评〕长者生活津贴政策,必须坚持申报资产--明报10月4日

亚洲橡胶：TOCOM期胶下滑，因泰国计划加售国家储备胶
路透东京2月16日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周四下滑，因有消息称泰国计划加售国家储备胶以缓解供应忧虑，泰国主要产胶区最近发生洪灾；上海期胶下跌也加大了卖压。
政府推出“长者生活津贴”政策,建议向符合资格的70岁以上长者,每月派发2,200港元,但是泛民阵营及建制派的工联会反对政府提出的资产申报规定,声言政府若不撤销有关规定,便反对拨款云云.事态显示民粹当道,部分政客慷纳税人之慨,不问贫富照派福利.
梁振英竞选特首时,竞选政纲提出“特惠生果金”,他当选后兑现承诺,称之为长者生活津贴,65岁或以上长者只要通过资产申报,即单身长者每月收入不超过6,600港元,资产总值不超过18.6万港元,每月可领到2,200港元生活津贴.
政府预期60-80%领取生果金的70岁以上长者,合资格申领长者生活津贴,现时每年涉及约82亿港元,若撤销资产申报要多花约35亿港元,至2020年约多48亿港元,2030约多78亿港元.不设资产申报的长者生活津贴,可持续性成疑,亦损害香港长远利益.
目前泛民党派声言不惜否决拨款申请,也要政府撤销资产申报,这是民粹作祟,为了讨好部分市民,罔顾资源有限,绝非理性负责任的做法.在党派、政客的压力下,以梁振英政府的民望和处境,能否理性地坚持原则,值得关注.曾荫权政府曾耗用公帑大搞民粹,最终却一事无成,是浪费宝贵资源的最佳写照,梁振英政府会否走这条死路,要密切关注.
欧洲债务危机,是债务国大搞福利主义的结果,本港的政党和政客应该引以为戒,要负责任地行使权力.至于政府,现在更是显示正确领导的时候,在长者生活津贴政策,切勿向民粹屈服,要坚持申报资产,即使拨款被否决,政府也不应该让步.(A04)
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路透东京2月16日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周四下滑，因有消息称泰国计划加售国家储备胶以缓解供应忧虑，泰国主要产胶区最近发生洪灾；上海期胶下跌也加大了卖压。
路透上海2月16日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *大连机床 16大机床SCP002 5 2月13日 9个月 6.00% 兴业银行 超短融 触发交叉违约，启动 集团
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：