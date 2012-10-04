〔港报社评〕能源价格上扬,全球通胀升压--信报10月4日

经合组织(OECD)发表最新月度消费物价指数报告,8月份成员国整体通胀率掉头回升,其中能源价格上扬,是通胀回升的主要推手.联同欧盟统计局刚公布的8月生产者物价指数(PPI)看,油价上升亦推动了欧罗区通胀上扬,反映能源价格飙升;加上全球流动性过剩,令全球性通胀梦魇若隐若现.

据OECD的报告,34个成员国整体通胀率从7月1.9%,上升至2%.当中能源价格急升百分之3.5;食品价格亦升逾2%,令8月通胀从连跌5个月后开始掉头向上,出现方向性逆转的迹象.

另据欧盟统计局昨天公布的9月服务业采购经理指数(PMI)降至46.1,是2009年5月以来最低水平,反映欧罗区经济三季度衰退几成定局,展现“滞胀”加深之势.

再从全球流动性泛滥情况看,“滞胀”相信只会变本加厉.上月初,欧洲央行宣布“直接货币交易计划”(OMT),继后美国联储局推出第三轮货币量宽(QE3),接着日本央行亦宣布扩大货币宽松政策,使资产购买计划总金额增至80万亿日圆.

照发展形势观察,包括美元、欧罗等主要货币的流动性泛滥,加上气候异常,并在美国和中国经济四季度有所改善前提下,农粮、能源、贵金属等原料商品价格预期得到一定支持.目前,国际油价在三季度大幅上升后,四季度依然有延续趋升的基础,但当中的风险,不排除欧债危机恶化和新兴经济体放缓加剧,压抑实体经济对能源的需求,令油价出现反覆性波动.

最近,先后有投行发表研究报告,预计大宗商品价格未来1年将大幅上升,尤以能源及工业金属价格带动升势.可以看到,当前对油价能否维持高位不坠,市场的判断出现分歧.有分析认为,在亚洲经济成长疲弱、欧洲经济将陷入衰退下,石油需求无法大幅提振,近日布兰特原油期货价格的确受到压力.

如今经合国家整体通胀8月份掉头回升,基于欧盟通胀升压加强,预期欧洲央行今天议息会议将暂时维持基准利率不变.然而,全球流动性过剩推高通胀的风险,无疑亦亮起了明显的升温警号.(A02)