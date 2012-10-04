〔港报社评〕能源价格上扬,全球通胀升压--信报10月4日

《香港已公布新股发行上市日程表》--2月16日
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
经合组织(OECD)发表最新月度消费物价指数报告,8月份成员国整体通胀率掉头回升,其中能源价格上扬,是通胀回升的主要推手.联同欧盟统计局刚公布的8月生产者物价指数(PPI)看,油价上升亦推动了欧罗区通胀上扬,反映能源价格飙升;加上全球流动性过剩,令全球性通胀梦魇若隐若现.
据OECD的报告,34个成员国整体通胀率从7月1.9%,上升至2%.当中能源价格急升百分之3.5;食品价格亦升逾2%,令8月通胀从连跌5个月后开始掉头向上,出现方向性逆转的迹象.
另据欧盟统计局昨天公布的9月服务业采购经理指数(PMI)降至46.1,是2009年5月以来最低水平,反映欧罗区经济三季度衰退几成定局,展现“滞胀”加深之势.
再从全球流动性泛滥情况看,“滞胀”相信只会变本加厉.上月初,欧洲央行宣布“直接货币交易计划”(OMT),继后美国联储局推出第三轮货币量宽(QE3),接着日本央行亦宣布扩大货币宽松政策,使资产购买计划总金额增至80万亿日圆.
照发展形势观察,包括美元、欧罗等主要货币的流动性泛滥,加上气候异常,并在美国和中国经济四季度有所改善前提下,农粮、能源、贵金属等原料商品价格预期得到一定支持.目前,国际油价在三季度大幅上升后,四季度依然有延续趋升的基础,但当中的风险,不排除欧债危机恶化和新兴经济体放缓加剧,压抑实体经济对能源的需求,令油价出现反覆性波动.
最近,先后有投行发表研究报告,预计大宗商品价格未来1年将大幅上升,尤以能源及工业金属价格带动升势.可以看到,当前对油价能否维持高位不坠,市场的判断出现分歧.有分析认为,在亚洲经济成长疲弱、欧洲经济将陷入衰退下,石油需求无法大幅提振,近日布兰特原油期货价格的确受到压力.
如今经合国家整体通胀8月份掉头回升,基于欧盟通胀升压加强,预期欧洲央行今天议息会议将暂时维持基准利率不变.然而,全球流动性过剩推高通胀的风险,无疑亦亮起了明显的升温警号.(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。