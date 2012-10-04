〔港报社评〕保障港人利益,减中港磨合阵痛--经济日报10月4日

《香港已公布新股发行上市日程表》--2月16日
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
最新港大民调显示,市民对港府处理与中央关系的满意度,跌至回归后新低,此反映中港关系转差已非单纯政治原因,中港互动的负面副作用冲击市民生活日深,港府须设法减轻两地合作过程中对民生的影响,减少磨合阵痛.
2003年后中港合作步伐加快,对改善本港经济与就业的作用显而易见.但针无两头利,多年来中港加强合作的副作用不断积累发酵,正冲击本港民生,激起民情反弹.
其一,并非每名市民都能因中港合作直接受惠,但副作用却是每名市民共同承担.就如双非妇曾挤占本港孕妇病床;跨境学童争夺学额;在旺角等购物旺区,不少供一般港人消费的店舖被高租金挤走等.
其二,内地13亿人口的市场,对人口仅7百万的香港既是庞大机遇,惟每年逾2,800万的内地客访港却令香港吃不消.如受内地客欢迎的购物区如尖沙咀、铜锣湾等被“迫爆”;受内地客欢迎的商品如奶粉、iPhone等被"扫清",都令港人感生活受滋扰.
其三,访港内地客普遍友善有礼,惟两地生活习惯始终有别,随着内地客愈来愈多,个别内地客打尖插队、不守公德的事件亦变得普遍,一些图利行为如走水货亦日益猖獗,因而与港人发生种种大大小小冲突.
港府有责任设法化解市民的忧虑.一要做好旅游以至社区设施配套,确保港人可得到足够而合理的服务.二要提高警觉,遇上中港民间冲突便要迅速介入,加强管理与执法,保障港人利益.(A10)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。