〔港报社评〕保障港人利益,减中港磨合阵痛--经济日报10月4日

最新港大民调显示,市民对港府处理与中央关系的满意度,跌至回归后新低,此反映中港关系转差已非单纯政治原因,中港互动的负面副作用冲击市民生活日深,港府须设法减轻两地合作过程中对民生的影响,减少磨合阵痛.

2003年后中港合作步伐加快,对改善本港经济与就业的作用显而易见.但针无两头利,多年来中港加强合作的副作用不断积累发酵,正冲击本港民生,激起民情反弹.

其一,并非每名市民都能因中港合作直接受惠,但副作用却是每名市民共同承担.就如双非妇曾挤占本港孕妇病床;跨境学童争夺学额;在旺角等购物旺区,不少供一般港人消费的店舖被高租金挤走等.

其二,内地13亿人口的市场,对人口仅7百万的香港既是庞大机遇,惟每年逾2,800万的内地客访港却令香港吃不消.如受内地客欢迎的购物区如尖沙咀、铜锣湾等被“迫爆”;受内地客欢迎的商品如奶粉、iPhone等被"扫清",都令港人感生活受滋扰.

其三,访港内地客普遍友善有礼,惟两地生活习惯始终有别,随着内地客愈来愈多,个别内地客打尖插队、不守公德的事件亦变得普遍,一些图利行为如走水货亦日益猖獗,因而与港人发生种种大大小小冲突.

港府有责任设法化解市民的忧虑.一要做好旅游以至社区设施配套,确保港人可得到足够而合理的服务.二要提高警觉,遇上中港民间冲突便要迅速介入,加强管理与执法,保障港人利益.(A10)