〔离岸人民币〕本港多家银行上调人民币定存息率,以部署跨年资金--报载

亚洲橡胶：TOCOM期胶下滑，因泰国计划加售国家储备胶
路透东京2月16日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周四下滑，因有消息称泰国计划加售国家储备胶以缓解供应忧虑，泰国主要产胶区最近发生洪灾；上海期胶下跌也加大了卖压。
路透香港10月4日电---据香港多份报章报导称,多家银行近日推出人民币定存优惠,存期3个月的年利率高至3厘,以吸纳跨年资金.
面对同业纷纷以高息抢占人民币存款,两大银行汇丰(0005.HK)(HSBA.L)和中银香港(2388.HK)周三亦宣布全新人民币定存优惠,存期3个月计的年利率分别达2厘及3厘,最低存款金额均为2万元.
有银行存款部主管称,相信银行同业抢占人币存款,除了为保住市场份额之外,亦为未来人民币业务机会作好资金准备,预期今年底前人币定存息率仍会高企于3-3.4厘之间.
此前多家银行包括渣打香港、建银亚洲已调高人民币定存息率,而恒生银行(0011.HK)及交银香港亦推出短期定存优惠.其中,恒生起存金额为2万元的3个月定存,年利率为2.28厘.
汇丰是次同时推出6个月人民币定存优惠,惟息率由之前的2.8厘降至2.2厘,反映该行较保守的资金策略.
国庆假前部分本地银行调升人民币借贷利率,除了受人民币同业拆息抽高导致资本成本上升,亦反映出近月人民币存款增长步伐放慢的影响.
离岸人民币香港银行同业CNHIBOR拆借利率周三全面走低,短段的隔夜拆息率从节前的接近7%回落至目前的约4%.交易员表示,释放了月末及季末前报表达标的做帐需求后,CNH的应急需求减弱,拆息率回落实属意料之中.[ID:nSH0116621](完)
--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
路透东京2月16日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周四下滑，因有消息称泰国计划加售国家储备胶以缓解供应忧虑，泰国主要产胶区最近发生洪灾；上海期胶下跌也加大了卖压。
路透上海2月16日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *大连机床 16大机床SCP002 5 2月13日 9个月 6.00% 兴业银行 超短融 触发交叉违约，启动 集团
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：