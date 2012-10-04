〔离岸人民币〕本港多家银行上调人民币定存息率,以部署跨年资金--报载

路透香港10月4日电---据香港多份报章报导称,多家银行近日推出人民币定存优惠,存期3个月的年利率高至3厘,以吸纳跨年资金.

面对同业纷纷以高息抢占人民币存款,两大银行汇丰(0005.HK)(HSBA.L)和中银香港(2388.HK)周三亦宣布全新人民币定存优惠,存期3个月计的年利率分别达2厘及3厘,最低存款金额均为2万元.

有银行存款部主管称,相信银行同业抢占人币存款,除了为保住市场份额之外,亦为未来人民币业务机会作好资金准备,预期今年底前人币定存息率仍会高企于3-3.4厘之间.

此前多家银行包括渣打香港、建银亚洲已调高人民币定存息率,而恒生银行(0011.HK)及交银香港亦推出短期定存优惠.其中,恒生起存金额为2万元的3个月定存,年利率为2.28厘.

汇丰是次同时推出6个月人民币定存优惠,惟息率由之前的2.8厘降至2.2厘,反映该行较保守的资金策略.

国庆假前部分本地银行调升人民币借贷利率,除了受人民币同业拆息抽高导致资本成本上升,亦反映出近月人民币存款增长步伐放慢的影响.

离岸人民币香港银行同业CNHIBOR拆借利率周三全面走低,短段的隔夜拆息率从节前的接近7%回落至目前的约4%.交易员表示,释放了月末及季末前报表达标的做帐需求后,CNH的应急需求减弱,拆息率回落实属意料之中.[ID:nSH0116621](完)