〔港报财经评论〕错估经济反弹后遗症--信报10月4日

错估经济反弹后遗症/ 习广思

欧美政经变化依然主导港股走势,有说10月是”股灾月”.有说QE3推出后,中国股市起码有18%升幅.也有说,QE3效应已经消失,股市随时下跌.早前引用大行报告指出,基金经理正部署买入中小型股份,尤其是发盈警后股价暴跌的中资股.摩根大通一份报告指出,全球对冲基金经理的情绪自7月中开始好转,而且逐步提高Beta值.现时部分主动式管理的长仓基金正在沽货,反而部分对冲基金正在增持,由于大部分对冲基金累积大量短仓,组合Beta处于负数值,要回到零,甚至正数值.报告指出,今年1月至3月的升浪,长短仓基金的Beta值由-0.26升至0.38,现时该Beta值是0.17,如果重复年初升浪,股市尚有上升空间.简言之,报告想指的是,“放水”制造的股市派对未完.

恒指仍整固,持续高位争持.长假过后,恒指高开后一度攀上21,005点,屠宰一批熊证,但挟仓技术因素缺乏利好消息配合,及后走势反覆,收报20,888点,上升47点,大市成交478亿港元,沽空比率9.65%.恒指继续由地产股支撑,但资金追落后,多只二三线弱股急升,例如京信通信(2342.HK)、达芙妮(0210.HK)、冠捷(0903.HK)及李宁(2331.HK).早前一批强势股如珠宝零售股,藉黄金周期间零售市道令人失望而捱沽,瑞声(2018.HK)及创科(0669.HK)等强势股回吐,反映资金沽强买弱的追落后现象.公司抽水狼且急,考验大市承接力.太古地产(1972.HK)大股东继8月套现近50亿港元后,昨日有消息指出,大股东两度减持,套现近50亿港元,配售价介乎22.5-23.2港元,略低于8月配股时的价格.近日地产股一枝独秀,昨日连沉寂多时的会德丰(0020.HK)股价亦急抽6.7%,但太地为何表现偏弱?大抵是抽水所致.

无疑大股东抽水又狼又急,上次配股香港基金反应一般兼”滞滞地”,两个月内急忙把货清袋,这次再考验市场承接力.但对投资者来说,太地成功抽水,却未尝不是好事,毕竟大股东套现隐忧扫清,并提高股份流通量,22港元这个配股水平,倒是可以考虑一下.亚洲开发银行下调中国2012年及2013年的增长预测,预期今年增长7.7%,2013年增长8.1%.亚开行经济师提醒,中国增长放缓的原因,除了外围因素,亦存在内部因素如内需放缓.更重要的是,中国政府不希望利用进取的刺激手段来促进增长,即”四万亿放水”.另一内部因素是,当局有意让经济冷却.(B03)

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欧罗有望突破1.3169/ 苏子

受到前天澳洲央行突然减息,令澳元兑美元显着下挫,昨天澳元兑美元已见下破100天SMA的1.0230支持关口,暂时最低曾见1.0194水平.目前澳元兑美元的重要支持位是上月5日所造的1.0162低位,如跌破则汇价于今年8月9日的1.0612高位及上月14日的1.0624高位便会确认形成不利后市的双顶形态,后市汇价将进一步往下寻底.近日各主要非美元货币中,以欧罗的表现最为强势,昨天欧罗兑澳元更突破今年6月14日所造的1.2655高位,最高曾见1.2664水平,并且继续保持在20天保历加通道顶部阻力以上波动,反映欧罗兑澳元正处于单边升市里运行,相信短期内将有力再升并向上挑战今年6月6日所造的1.2779高位.

目前欧罗兑美元的重要阻力位是上月21日所造的1.3047高位,若成功突破,预料汇价后市较大机会在市场一片看淡声中顺利突破上月17日的1.3169高位,再创近期新高.

黄金兑欧罗自今年8月中旬开始便一直稳守在20天SMA支持以上,暂时完全未有跌破此支持的迹象,反映黄金兑欧罗仍在良好上升势头里运行.短线而言,黄金兑欧罗若明显跌破20天SMA支持收市,才会对整体金价的走势构成较为沉重的下调压力,例如黄金兑美元或会因此向下作出较深的调整,并再度下破1750支持关口.否则投资者仍然可以采取趁低买入的策略.(B08)