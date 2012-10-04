〔港报财经评论〕二线地产股走势勇--经济日报10月4日

二线地产股走势勇/ 林瑞芬

恒指昨最高见21,005,收报20,888,升47点.期指高见21,015,最终收报20,875.只可惜A股本周休市,昨日试阻力位未能高收,市况真正要等下周才现真章.大市成交额昨只有478亿港元,恒指乏方向,全日在不足200点范围上落,试穿21,000但未守稳,似乎是在反覆试探阻力,守候突破21,000成功之路.新一季开锣,明显见到香港地产股领先,尤其二线股,会德丰(0020.HK)昨急涨6.7%至35.7港元.嘉里建设(0683.HK)、希慎(0014.HK)、九仓(0004.HK)、新世界发展(0017.HK)创52周新高,股价抢高是成交配合交易跟进,对后市反覆维持升浪看高一线.相关股份自第三季以来已一路攀升,最主要是受量宽的憧憬及落实的推动,投资砖头需求增.除非国际出现黑天鹅事件,令金融市场于第四季呈现大动荡,或低息时代突然结束,不然香港地产股反覆攀升之机会仍然偏高,逢整固收集策略可以不变.

个别二、三线股,会德丰无疑强势,昨高见35.7港元,是1986年来最高价,在大多蓝筹未能超越2007年历史高位下,会德丰都算威.以往,会德丰给投资者印象就是控股公司,控有在尖沙咀做大地主的九仓,年年收租不知几稳阵.惟控股公司一般来讲股价会有所折让,由此,对会德丰的股价大折让不当一回事.该股每股资产净值67.13港元,年内最低位曾见过19港元,股价折让达72%,现价35.7港元计则收窄至47%.惟近年,九仓入股绿城中国(3900.HK)显示曲线拓展中国地产市场的野心更大.香港地产事业就要交由会德丰集中拓展,相信由此令投资者对该股作物业发展股的角色更为清晰化,从而收窄股价折让率.事实上,今年1月就主动出击,会德丰地产透过公开投标成功以19亿港元投得一幅将军澳住宅用地.9月亦投标将军澳第66C2区住宅地皮.

据会德丰最近中期报告资料显示,现有香港地盘为6个,应占面积282万平方尺,土储约600万平方尺,计划未来每年卖楼100万平方尺,相信仍将增持土储.当中,在发展将可出售的优质项目西九龙港铁柯士甸站最具看头,比邻未来往返中国中国内地的高铁总站,项目由集团与新世界发展各占50%权益,集团应占楼面面积64.1万平方尺.集团主席吴光正今年3月至9月,每月均出手增持,显见信心,股价难怪飞天.要数短线风险是集团既积极拓展香港地产,自然要钱,若股价合适,不排除会伸手集资,市场一时间未必可以消化.技术上,一浪高于一浪,突破长期上升通道,股价又远未触近资产值,暂难以估顶,守31港元,目标先看挑战40港元.(012)

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食品股强势,统一最吸引/ 余少文

10月首个交易日,中资股偏软,惟食品饮料股再创或逼近一年高位,有望继续强势.而中国旺旺(0151.HK)毛利率虽高于对手,惟未来三年每股盈利复式增长则以统一中国(0220.HK)最强.中国中国内地股市国庆休战一周,在缺乏方向下,国企指数昨日高低波幅142点,曾一度高见9,933点,可惜最后跌3点,收9,828点,成交额降至97亿港元,只有三分一主板H股可以逆市上升,升幅最劲分别是获批发行A股和股权易手的浙江世宝(1057.HK)和渖阳公用(0747.HK).而红筹指数跌13点或0.3%,收4,068点,成交额41亿港元.尽管大市偏软,但个别中资股亦创历史或一年高位,如腾讯控股(0700.HK)、中银香港(2388.HK)、统一、中石化冠德(0934.HK)、威高股份(1066.HK)、中海油田(2883.HK)等,但不少是高开低收,反映股民亦相对保守,宁采观望而不敢高追,或要等中国会否有利好政策出台.

虽然统一昨日高见9.31港元后倒跌收市报8.89港元,但未来盈利表现却不可忽视,反而爱股旺旺相对失色,即使昨日收10.08港元,逼近历史高位10.5港元.但根据彭博综合证券商数据,预测包括康师傅(0322.HK)在内的食品饮料股,未来三年都可以保持增长,如以2012年至2014年每股盈利每年复式增长计算,统一增长最劲达58%,远高于旺旺和康师傅的22%和20%增幅.其实,旺旺跟统一虽同是食品股,但实际竞争不大,因为旺旺三大业务是米果、乳品及饮料、休闲食品等,觉得偏向小朋友食品为主,相反统一业务为饮料和方便面,跟康师傅业务相似,对象以成年人为主,两者竞争更大.若以上述三只股份的上半年毛利率作比较,均较去年同期有所上升,旺旺今年上半年毛利率最高达37.1%,较去年同期升4.1%,统一紧接其后为34.6%,但较去年同期增幅却达6.4%,难怪旺旺和统一近期股价相比康师傅为强.

当然,旺旺昨日再升越10港元,海通国际首予旺旺”买入”投资评级,目标价11.2港元,并认为其在中国中国内地零食行业有领导地位,并指去年底将全线产品的销售均价提高7%-15%,又获日本森永乳业的技术支援,将于2013年底至2014年初推出冷链奶类产品,可以成为未来增长动力.不过,新产品相关盈利贡献料最快也要2014年3-4月公布2013年业绩时才有更多资料.相反,巴克莱早前指旺旺下半年要增加广告投入,将占收入3-4%,高于上半年的2.7%,加上7月份批发数据欠佳,管理层表示因应8月批发渠道数据要向下修订全年收入,显示旺旺第三季收入疲弱.惟该行相信旺旺可以下降成本,令下半年维持较佳的毛利率水平.(010)