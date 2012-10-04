〔投行观点〕尽管经济放缓,国庆黄金周内地旅客及消费额增长可观--美银美林

路透香港10月4日电---投行美银美林周四的报告称,尽管中国经济增长有所放慢,但今年国庆黄金周首四天的主要景点旅客人次及相关消费额均按年增加逾两成,增速较过去两年为快,反映市场担心中国经济"硬着陆"有点过虑.

该行中国经济师陆挺撰写的报告称,该行搜集了内地119个主要景点和铁道部于国庆黄金周首四天的旅客数字显示,到访有关景点的旅客人次达1,820万,按年上升23.4%;而相关消费额达9.57亿元人民币,按年增24.8%.这较2010和2011年国庆黄金周旅客人次分别6.5%和8.8%的增幅为高.

美银美林报告称,该行此前率先下调了中国今年国内生产总值(GDP)预测,且不认为中国经济形势会很快扭转过来.但该行相信,现时市场对内地经济"硬着陆"的担忧有点过虑.而今年国庆黄金周首四天录得的强劲旅客数字,支持该行预期中国经济软着陆的看法.

"旅客数字亦反映了内地的消费模式转向休闲方面,是新的(消费)需求来源."陆挺在报告中称.

美银美林表示,强劲的旅客数字反映了经济、就业、房地产等的背后因素.

首先,虽然中国上半年GDP增速放慢至7.8%,但并不是经济陷入衰退,而7.8%的经济增速仍然是全球最高的增长之一.即使下半年中国的GDP增长将会进一步减缓,但很可能在7.4%左右的增长水平稳定下来.

此外,中国的就业情况目前仍然良好.假如今年余下时间中国政府能采取措施支持增长,该行不预期企业会出现大规模的裁员.另一方面,劳工的工资收入继续增长,虽然增幅较去年略低,但在通胀缓和下,他们的实质工资增长反而有所提升.

至于房地产价格,在政府多种调控手段下,过去一年基本没有大变化,现时市场已普遍相信房价将会开始出现复苏.(完)