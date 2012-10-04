〔香港新股〕上海复星医药H股IPO拟筹高至6亿美元,下周四招股--IFR

《香港已公布新股发行上市日程表》--2月16日
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透香港10月4日电---汤森路透旗下IFR周四报导,上海复星医药(集团)股份有限公司(600196.SS)将于下周四(11日)起为其价值高至6亿美元的H股首次公开发行(IPO)进行招股.
IFR引述熟悉交易的消息人士称,复星医药预期于本月17日为其H股IPO定价.该公司今天开始向投资者进行推介.
复星医药为内地最大民营综合企业--复星国际(0656.HK)的附属公司.复星国际今天刊于联交所的公告称,按香港财务会计准则,复星医药预期其至2012年12月底止年度的净利将不少于14.9亿元人民币.
中金、德银(DBKGn.DE)、摩根大通(JPM.N)和瑞银UBSN.VX负责安排这宗IPO.(完)
--编译 梁慧仪; 审校 杨淑祯
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。