〔香港新股〕上海复星医药H股IPO拟筹高至6亿美元,下周四招股--IFR

路透香港10月4日电---汤森路透旗下IFR周四报导,上海复星医药(集团)股份有限公司(600196.SS)将于下周四(11日)起为其价值高至6亿美元的H股首次公开发行(IPO)进行招股.

IFR引述熟悉交易的消息人士称,复星医药预期于本月17日为其H股IPO定价.该公司今天开始向投资者进行推介.

复星医药为内地最大民营综合企业--复星国际(0656.HK)的附属公司.复星国际今天刊于联交所的公告称,按香港财务会计准则,复星医药预期其至2012年12月底止年度的净利将不少于14.9亿元人民币.

中金、德银(DBKGn.DE)、摩根大通(JPM.N)和瑞银UBSN.VX负责安排这宗IPO.(完)