香港已公布经济指标--2012/10/4

《香港已公布新股发行上市日程表》--2月16日
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年% *2012年8月 零售值 +4.5 +3.9^ +29.0 *2012年8月 零售量 +3.2 +1.4^ +20.7 2012年第二季 本地生产总值(GDP) +1.2 +0.7 +5.1 2012年8月 综合消费物价指数(CPI) +3.7* +1.6 +5.7 2012年8月 甲类消费物价指数(CPI A) +4.1* -2.4 +5.4 -------------------------------------------------------------------------------- 失业率 12月6-8月 12年5-7月 11年6-8月 3.2% 3.2% 3.2% -------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期 2012年8月 贸易赤字/盈余 -36.0 -40.1 -34.8 -------------------------------------------------------------------------------- 注: *为已经更新 **政府根据最新国际统计标准修订数字. ^经修订数据 (完)
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。