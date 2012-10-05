《香港报摘》--经济日报10月5日

香港证券：安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，同类型产品最低
路透香港2月28日 - 贝莱德周二称，其管理的iShares安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，为香港A股ETF产品中最低。
* 要闻版头条:
--新界西部洪水桥新发展区第二阶段谘询原定于今季进行,但碍于社会对新界东北部新发展区的强烈反响,消息人士指出,项目谘询期将要押后至明年初,并会从公营房屋比例、单位供应量及出售对象限制等作出检讨.
* 其他:
--据证监会初步经营数据显示,受大市成交低迷困扰,来自股票及期货合约成交的交易征费收入大减,料7-9月财年二季度有机会录得营运亏损,为逾9年来首次录得季度亏损.
--和黄0013.HK旗下和黄港口集团董事总经理马德富(John Meredith)在巴塞隆拿接受访问时表示,欧债危机对集团业务并无影响,西班牙巴塞南欧码头并非独立为西班牙服务,货物可经过南欧码头中转至法国和非洲等地.
--迪生创建(0113.HK)预期截至今年9月底为止上半年盈利将按年减少,因中国"Tommy Hilfiger"授权在2011年7月底提前终止.
--复星医药拟下周四(11日)开始为其香港首次公开招股(IPO)路演,而中国人保集团正积极物色国内外基础投资者及基金大户,争取于今年底前完成上市.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透香港2月28日 - 贝莱德周二称，其管理的iShares安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，为香港A股ETF产品中最低。
路透北京2月28日 - 中国监管部门围剿逃废债态势已然形成。据上海证券报周二报导，银监会已在制订打击逃废债的相关通知；中国银协拟上半年向国务院有关部门提交打击逃废债工作情况报告；发改委制定的关于开展涉金融失信人员名单管理工作的通知亦有望于一季度发布
路透上海2月28日 - 中国武汉农商行、福建龙岩农商行等最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有396家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,793.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30