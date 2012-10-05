《香港报摘》--经济日报10月5日

* 要闻版头条:

--新界西部洪水桥新发展区第二阶段谘询原定于今季进行,但碍于社会对新界东北部新发展区的强烈反响,消息人士指出,项目谘询期将要押后至明年初,并会从公营房屋比例、单位供应量及出售对象限制等作出检讨.

* 其他:

--据证监会初步经营数据显示,受大市成交低迷困扰,来自股票及期货合约成交的交易征费收入大减,料7-9月财年二季度有机会录得营运亏损,为逾9年来首次录得季度亏损.

--和黄0013.HK旗下和黄港口集团董事总经理马德富(John Meredith)在巴塞隆拿接受访问时表示,欧债危机对集团业务并无影响,西班牙巴塞南欧码头并非独立为西班牙服务,货物可经过南欧码头中转至法国和非洲等地.

--迪生创建(0113.HK)预期截至今年9月底为止上半年盈利将按年减少,因中国"Tommy Hilfiger"授权在2011年7月底提前终止.

--复星医药拟下周四(11日)开始为其香港首次公开招股(IPO)路演,而中国人保集团正积极物色国内外基础投资者及基金大户,争取于今年底前完成上市.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]