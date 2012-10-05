《香港报摘》--信报10月5日

* 头版头条:

--欧洲央行总裁德拉吉称已准备好买债,并再次作出扞卫欧元言论,刺激美国股市上升,金价逼近1,800美元.

* 其他:

--威高股份(1066.HK)遭基金股东Medtronic Holding出售高至2.856亿港元的股份,每股售价9.32-9.52港元,较周四收市价折让5-7%.

--渣打集团(2888.HK)(STAN.L)与其股东新加坡淡马锡[TEM.UL]不和,源自淡马锡希望渣打董事会只有一名渣打执行董事,其余为非执行董事,但渣打认为有关安排不符合英国公司管治条例,彼此分歧已存在一段时间.

--招商银行(3968.HK)(600036.SS)旗下香港永隆银行推出新资金办理人民币3个月定存、年利率2.9厘的优惠,较原先优惠调高0.5厘,起存额为2万元.

--前全国人大副委员长成思危的侄儿、兼中青基金(1182.HK)前主席成之德,涉嫌隐瞒利益向公司出售一个湾仔物业,并从中"食价"逾千万元的案件,被判罪名成立,本月底判刑.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍;审校 杨淑祯

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