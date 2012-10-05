《香港报摘》--信报10月5日

香港证券：安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，同类型产品最低
路透香港2月28日 - 贝莱德周二称，其管理的iShares安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，为香港A股ETF产品中最低。
* 头版头条:
--欧洲央行总裁德拉吉称已准备好买债,并再次作出扞卫欧元言论,刺激美国股市上升,金价逼近1,800美元.
* 其他:
--威高股份(1066.HK)遭基金股东Medtronic Holding出售高至2.856亿港元的股份,每股售价9.32-9.52港元,较周四收市价折让5-7%.
--渣打集团(2888.HK)(STAN.L)与其股东新加坡淡马锡[TEM.UL]不和,源自淡马锡希望渣打董事会只有一名渣打执行董事,其余为非执行董事,但渣打认为有关安排不符合英国公司管治条例,彼此分歧已存在一段时间.
--招商银行(3968.HK)(600036.SS)旗下香港永隆银行推出新资金办理人民币3个月定存、年利率2.9厘的优惠,较原先优惠调高0.5厘,起存额为2万元.
--前全国人大副委员长成思危的侄儿、兼中青基金(1182.HK)前主席成之德,涉嫌隐瞒利益向公司出售一个湾仔物业,并从中"食价"逾千万元的案件,被判罪名成立,本月底判刑.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍;审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
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路透北京2月28日 - 中国监管部门围剿逃废债态势已然形成。据上海证券报周二报导，银监会已在制订打击逃废债的相关通知；中国银协拟上半年向国务院有关部门提交打击逃废债工作情况报告；发改委制定的关于开展涉金融失信人员名单管理工作的通知亦有望于一季度发布
路透上海2月28日 - 中国武汉农商行、福建龙岩农商行等最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有396家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,793.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30