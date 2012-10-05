《香港重要政经日程》--10月5日-10月12日

香港证券：安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，同类型产品最低
路透香港2月28日 - 贝莱德周二称，其管理的iShares安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，为香港A股ETF产品中最低。
=====================今日香港主要政经消息==========================
10月5日(周五)
--09:30 网融(中国)(1049.HK)股东特别大会.
--15:00 中核工业二三国际(0611.HK)股东特别大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
10月8日(周一)
--09:00 招金矿业(1818.HK)股东临时大会.
--10:30 香港9月采购经济人指数.
--12:00 美联集团(1200.HK)股东特别大会.
--16:30 香港金管局公布9月外汇储备数字.
10月9日(周二)
-- 恒生银行(0011.HK)公布第三次中期股息.
--10:00 天地数码(0500.HK)特别股东大会.
--16:00 晶门科技(2878.HK)股东特别大会.
10月10日(周三)
--09:00 鸿宝资源(1131.HK)特别股东大会.
--10:30 东北电气(0042.HK)股东特别大会.
--11:00 融信资源(0578.HK)特别股东大会.
--11:00 新一届立法会首次会议.
*10月11日(周四)
--11:00 中国新能源动力(1041.HK)特别股东大会.
--15:00 金匡企业(0286.HK)特别股东大会.
*10月12日(周五)
-- 公布9月外汇基金海外资产.
-- 金利通(8256.HK)公布第三季度业绩.
--09:00 南亚矿业(0705.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:30 山东墨龙(0568.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 安徽皖通(0995.HK)在中国举行股东特别大会.
--11:00 中国贵金属(1194.HK)股东特别大会.
--12:00 互益集团(3344.HK)股东特别大会.
--12:15 宏通集团(0931.HK)股东特别大会.
--14:00 中国铝业(2600.HK)在中国举行股东特别大会.
--15:00 浙江沪杭通(0576.HK)在中国举行股东特别大会.
--15:30 延长石油国际(0346.HK)特别股东大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 雷美珍
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路透上海2月28日 - 中国武汉农商行、福建龙岩农商行等最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有396家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,793.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30