《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--10月5日

美国热股：高盛重申对阿里巴巴“买入”评级，后者盘初下跌

路透2月27日 - 高盛重申对阿里巴巴“买入”的股票评级，并预计股价在目前水准上还有31%的上升空间。高盛表示，个性化购物、精准市场和全球扩张是高盛维持对阿里巴巴看多观点的原因。