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亚洲 | 2012年 10月 5日 星期五 08:36 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--10月5日

路透香港10月5日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7541港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周四收高80.75点,或0.6%,报13,575.36点.寄望周五备受关注的非农就业报告将显示就业市场改善.[ID:nSB8562836]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  203.000    0.90      14611            15.741       1.03
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.290    2.29      39768             3.192       0.36
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   55.420   -0.50      76512            85.946      -0.06
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   43.590    1.25      47358            22.533       0.82
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  129.750    0.71      26912            10.061       0.61
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   93.490    0.43      18115             7.249       0.68
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   48.030    1.59     199663            74.486       0.86
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   59.090    1.10      17033             4.582       0.48
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   16.640    0.67      78660            12.903       0.18
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   15.630    4.20      70411            12.120       1.85
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   30.110    0.00      16733             5.837      -0.73
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   22.960    3.75       8929             3.561       0.30
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   15.800    2.60      13373             1.225     -49.99
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.900    3.83      80544             0.295      -3.39 (完)

  --整理 雷美珍

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