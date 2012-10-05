《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--10月5日

美国热股：高盛重申对阿里巴巴“买入”评级，后者盘初下跌
路透2月27日 - 高盛重申对阿里巴巴“买入”的股票评级，并预计股价在目前水准上还有31%的上升空间。高盛表示，个性化购物、精准市场和全球扩张是高盛维持对阿里巴巴看多观点的原因。
路透香港10月5日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7541港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周四收高80.75点,或0.6%,报13,575.36点.寄望周五备受关注的非农就业报告将显示就业市场改善.[ID:nSB8562836] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 203.000 0.90 14611 15.741 1.03 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.290 2.29 39768 3.192 0.36 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 55.420 -0.50 76512 85.946 -0.06 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 43.590 1.25 47358 22.533 0.82 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 129.750 0.71 26912 10.061 0.61 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 93.490 0.43 18115 7.249 0.68 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 48.030 1.59 199663 74.486 0.86 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 59.090 1.10 17033 4.582 0.48 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 16.640 0.67 78660 12.903 0.18 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 15.630 4.20 70411 12.120 1.85 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 30.110 0.00 16733 5.837 -0.73 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 22.960 3.75 8929 3.561 0.30 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 15.800 2.60 13373 1.225 -49.99 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.900 3.83 80544 0.295 -3.39 (完) --整理 雷美珍
路透2月27日 - 高盛重申对阿里巴巴“买入”的股票评级，并预计股价在目前水准上还有31%的上升空间。高盛表示，个性化购物、精准市场和全球扩张是高盛维持对阿里巴巴看多观点的原因。
380-cst燃料油的3月/4月跨月价差升水升至每吨2.75美元的约两周高位，较前一日上涨0.50美元。上次近月跨月价差升水达到这个水平还是在2月16日，在那之前成交量飙升引发了多头交易预期。
路透俄罗斯索契2月27日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周一称，如果国内企业能做到的话，俄罗斯或许会比之前预期更快地减产原油。