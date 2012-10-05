《香港报摘》--其他报纸重要消息10月5日

* 明报:

--香港交易所(0388.HK)发言人表示,因应发展新业务以及控制开支,公司正重组架构,个别部门须精简人手,但亦有部门会增聘员工.

* 星岛日报:

--今年首8个月住宅动工量累计逾12,000伙单位,远高于过去4年每年数字.市场估计今年全年可达20,000伙.

--新加坡交易所和金管局(MAS)正研究容许新股同时发行A、B股,以增加市场弹性,吸引更多公司到新加坡发行新股集资.

--香港零售管理协会预计,本港黄金周零售增幅仅为单位数,甚至有机会出现倒退,或为"自由行"开放以来最差.

* 苹果日报:

--新世界发展(0017.HK)创办人郑裕彤为了维持家族和谐,在入院前早已分配身家;其长孙郑志刚与里昂分析员会面时披露他已掌管集团日常业务.

* 东方日报:

--联交所资料显示,东亚银行(0023.HK)非执行董事邱继炳连续两个交易日减持东亚共21万股股份,每股29.16-29.237港元,套现逾600万港元,持股比例降至0.06%.

* 文汇报:

--汇丰(0005.HK)(HSBA.L)香港将由11月起上调逾20项服务收费,加幅最高达5倍.

--莱蒙国际(3688.HK)子公司深圳莱蒙及Top Spring Insite,联同Metro Holdings Limited(MTHL.SI)子公司Metro Shanghai投得江西省南昌市商住用地使用权,代价19.2亿元人民币.

* 大公报:

--苏格兰皇家银行(RBS)发表研究报告,预期人民币逐步实现国际化,并将在五年内实现资本项目下自由兑换.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 杨淑祯

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