《香港报摘》--其他报纸重要消息10月5日

香港证券：安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，同类型产品最低
路透香港2月28日 - 贝莱德周二称，其管理的iShares安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，为香港A股ETF产品中最低。
* 明报:
--香港交易所(0388.HK)发言人表示,因应发展新业务以及控制开支,公司正重组架构,个别部门须精简人手,但亦有部门会增聘员工.
* 星岛日报:
--今年首8个月住宅动工量累计逾12,000伙单位,远高于过去4年每年数字.市场估计今年全年可达20,000伙.
--新加坡交易所和金管局(MAS)正研究容许新股同时发行A、B股,以增加市场弹性,吸引更多公司到新加坡发行新股集资.
--香港零售管理协会预计,本港黄金周零售增幅仅为单位数,甚至有机会出现倒退,或为"自由行"开放以来最差.
* 苹果日报:
--新世界发展(0017.HK)创办人郑裕彤为了维持家族和谐,在入院前早已分配身家;其长孙郑志刚与里昂分析员会面时披露他已掌管集团日常业务.
* 东方日报:
--联交所资料显示,东亚银行(0023.HK)非执行董事邱继炳连续两个交易日减持东亚共21万股股份,每股29.16-29.237港元,套现逾600万港元,持股比例降至0.06%.
* 文汇报:
--汇丰(0005.HK)(HSBA.L)香港将由11月起上调逾20项服务收费,加幅最高达5倍.
--莱蒙国际(3688.HK)子公司深圳莱蒙及Top Spring Insite,联同Metro Holdings Limited(MTHL.SI)子公司Metro Shanghai投得江西省南昌市商住用地使用权,代价19.2亿元人民币.
* 大公报:
--苏格兰皇家银行(RBS)发表研究报告,预期人民币逐步实现国际化,并将在五年内实现资本项目下自由兑换.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
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路透上海2月28日 - 中国武汉农商行、福建龙岩农商行等最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有396家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,793.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30