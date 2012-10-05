〔港报财经评论〕拣股重远景,捧首都机场--经济日报10月5日

拣股重远景,捧首都机场/ 林瑞芬

恒指昨收20,907,微升19点,仍是牛皮,扣除被配售的太古地产(1972.HK)50多亿港元,实际大市成交只有约432亿港元.拣股重远景,北京首都机场(0694.HK)可留意.宏观外围暂算平静,今年计欧盟重债国的到期债务高峰期分别在4月、7月及10月,ECB总裁德拉吉及时化解,7月至今市场对欧债问题虽还存疑但至少降低惊慌度.在西班牙未正式提出救援前,ECB其实可以做的暂不多,昨议息后维持息率不变是预期,ESM今个月将启动,反更多关注成形情况如何,会否有进步杠杆操作,从而起决策性的稳定欧洲银行系统作用.港股牛皮待A股复市指引,市场醒目钱借消息－中国内地黄金周热人流车流,而炒作内需股一番.分析下来,今个黄金周中国内地旅游业畅旺原因:一来高速公路免费开放,致车流量大增.二来,中、日关系紧张,搁置外游,转为内游的可能也在.三来,中国内地今年作了近年来最大范围的景区降价安排.政策有一定推动作用,反映中国谷内需之思路.

然而,体育用品股李宁(2331.HK)、安踏(2020.HK)、特步(1368.HK)等去库存时间非一年半载事,股价如此急扬8%-11%,投机性较强,不合审慎之投资策略.具内需概念的百货、超市股如银泰(1833.HK)及物美1025.HK等昨亦涨2.6%及5.4%,前者前周曾在前周提及过短期看目标8.8港元,昨高见8.82港元,达标.此类百货、超市股之升投机味就较低,投资味较浓,因相关公司不少拥有自己的物业,物业价值浮升也构成股价的推动力,认为较体育用品股可取.

中、长期来讲,随着市民日均收入的日渐增加,对内需旅游运输及配套设施将构成重大利好,认为若是要发掘中期上车股,建议留意北京首都机场.看好该股原因,是因从收入的结构分析,非航空业收入引擎劲,2013年可能获母公司注入T3D航站楼,从而增加营运面积,大增广告及租金收入.(012)

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A股如见底,国寿看29元/ 余少文

大市继续牛皮,中国内地股市能否在第四季大逆转,对于跟中国内地股市表现息息相关的保险股最为重要,尤其寿险龙头中国人寿(2628.HK).若然中国内地股市已见底,国寿有机会再挑战29港元.国企指数昨日窄幅上落,全日高低波幅只有84点,收市则升20点或0.2%,收9,848点,成交额降至一个半月最少的74亿港元,近60%主板H股随大市回升.而红筹指数则升7点或0.2%,收4,075点,逾半数成分股随大市上升,可惜中国移动(0941.HK)逆市下跌.还有三日,中国内地国庆黄金周便结束,当然关注A股能否承接第三季尾反弹势头而继续造好,因为过去一直指出,”A股好、保险股好”,行业龙头国寿也会更好.以上证综合指数为例,去年第二季开始连续三个季度下跌,国寿同期盈利亦持续跌,跌至去年第四季只赚16亿元人民币,但上证今年首季反弹近3%,国寿首季盈利回升至56亿元人民币,惟上证第二季跌1.7%后,国寿盈利也降至40亿元人民币,故上证第三季再跌6.3%,不排除国寿第三季业绩会继续下跌,有机会低于去年第三季的38亿元人民币.

至于上证截至今年6月底收报2,225点,较去年6月底下跌逾19%,故国寿上半年盈利同比下跌26%至96亿元人民币,但上半年保费收入下跌6%下,新业务价值反而升2.5%至125亿元人民币,管理层解释是调整产品结构见成效,因为公司加大力度推销5年或以上产品,上半年5年至9年期产品保费增速超过100%,10年期及以上产品保费则升4%以上,直接推动新业务价值.

而国寿保费收入到8月见改善,8月新增保费260亿元人民币,同比上升20%,在印象中是两年来最大单月升幅,若然下半年能保持这势头,或可再提升其新业务价值.再加上对中国内地股市第四季有憧憬,仍预期A股在第四季可以逆转,即A股有望见底或即将见底,有助提升国寿第四季投资回报.国寿管层对分析员指出,股市估值水平有修复的潜力,但修复的功能将依赖经济的走势,加上监管政策方面又有多项新政,如拓宽投资渠道,可提升投资获利的空间,有利于长期投资收益率的稳健增长,故国寿会增加基础设施债权投资,以及进行不动产投资.而彭博综合证券商预测数字来看,预期国寿下半年盈利可达132亿元人民币,较上半年增长37%,由于预期国寿第三季业绩好极有限,即第四季业绩可以反弹.(010)