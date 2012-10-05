〔港报财经评论〕拣股重远景,捧首都机场--经济日报10月5日

香港证券：安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，同类型产品最低
路透香港2月28日 - 贝莱德周二称，其管理的iShares安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，为香港A股ETF产品中最低。
拣股重远景,捧首都机场/ 林瑞芬
恒指昨收20,907,微升19点,仍是牛皮,扣除被配售的太古地产(1972.HK)50多亿港元,实际大市成交只有约432亿港元.拣股重远景,北京首都机场(0694.HK)可留意.宏观外围暂算平静,今年计欧盟重债国的到期债务高峰期分别在4月、7月及10月,ECB总裁德拉吉及时化解,7月至今市场对欧债问题虽还存疑但至少降低惊慌度.在西班牙未正式提出救援前,ECB其实可以做的暂不多,昨议息后维持息率不变是预期,ESM今个月将启动,反更多关注成形情况如何,会否有进步杠杆操作,从而起决策性的稳定欧洲银行系统作用.港股牛皮待A股复市指引,市场醒目钱借消息－中国内地黄金周热人流车流,而炒作内需股一番.分析下来,今个黄金周中国内地旅游业畅旺原因:一来高速公路免费开放,致车流量大增.二来,中、日关系紧张,搁置外游,转为内游的可能也在.三来,中国内地今年作了近年来最大范围的景区降价安排.政策有一定推动作用,反映中国谷内需之思路.
然而,体育用品股李宁(2331.HK)、安踏(2020.HK)、特步(1368.HK)等去库存时间非一年半载事,股价如此急扬8%-11%,投机性较强,不合审慎之投资策略.具内需概念的百货、超市股如银泰(1833.HK)及物美1025.HK等昨亦涨2.6%及5.4%,前者前周曾在前周提及过短期看目标8.8港元,昨高见8.82港元,达标.此类百货、超市股之升投机味就较低,投资味较浓,因相关公司不少拥有自己的物业,物业价值浮升也构成股价的推动力,认为较体育用品股可取.
中、长期来讲,随着市民日均收入的日渐增加,对内需旅游运输及配套设施将构成重大利好,认为若是要发掘中期上车股,建议留意北京首都机场.看好该股原因,是因从收入的结构分析,非航空业收入引擎劲,2013年可能获母公司注入T3D航站楼,从而增加营运面积,大增广告及租金收入.(012)
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A股如见底,国寿看29元/ 余少文
大市继续牛皮,中国内地股市能否在第四季大逆转,对于跟中国内地股市表现息息相关的保险股最为重要,尤其寿险龙头中国人寿(2628.HK).若然中国内地股市已见底,国寿有机会再挑战29港元.国企指数昨日窄幅上落,全日高低波幅只有84点,收市则升20点或0.2%,收9,848点,成交额降至一个半月最少的74亿港元,近60%主板H股随大市回升.而红筹指数则升7点或0.2%,收4,075点,逾半数成分股随大市上升,可惜中国移动(0941.HK)逆市下跌.还有三日,中国内地国庆黄金周便结束,当然关注A股能否承接第三季尾反弹势头而继续造好,因为过去一直指出,”A股好、保险股好”,行业龙头国寿也会更好.以上证综合指数为例,去年第二季开始连续三个季度下跌,国寿同期盈利亦持续跌,跌至去年第四季只赚16亿元人民币,但上证今年首季反弹近3%,国寿首季盈利回升至56亿元人民币,惟上证第二季跌1.7%后,国寿盈利也降至40亿元人民币,故上证第三季再跌6.3%,不排除国寿第三季业绩会继续下跌,有机会低于去年第三季的38亿元人民币.
至于上证截至今年6月底收报2,225点,较去年6月底下跌逾19%,故国寿上半年盈利同比下跌26%至96亿元人民币,但上半年保费收入下跌6%下,新业务价值反而升2.5%至125亿元人民币,管理层解释是调整产品结构见成效,因为公司加大力度推销5年或以上产品,上半年5年至9年期产品保费增速超过100%,10年期及以上产品保费则升4%以上,直接推动新业务价值.
而国寿保费收入到8月见改善,8月新增保费260亿元人民币,同比上升20%,在印象中是两年来最大单月升幅,若然下半年能保持这势头,或可再提升其新业务价值.再加上对中国内地股市第四季有憧憬,仍预期A股在第四季可以逆转,即A股有望见底或即将见底,有助提升国寿第四季投资回报.国寿管层对分析员指出,股市估值水平有修复的潜力,但修复的功能将依赖经济的走势,加上监管政策方面又有多项新政,如拓宽投资渠道,可提升投资获利的空间,有利于长期投资收益率的稳健增长,故国寿会增加基础设施债权投资,以及进行不动产投资.而彭博综合证券商预测数字来看,预期国寿下半年盈利可达132亿元人民币,较上半年增长37%,由于预期国寿第三季业绩好极有限,即第四季业绩可以反弹.(010)
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路透北京2月28日 - 中国监管部门围剿逃废债态势已然形成。据上海证券报周二报导，银监会已在制订打击逃废债的相关通知；中国银协拟上半年向国务院有关部门提交打击逃废债工作情况报告；发改委制定的关于开展涉金融失信人员名单管理工作的通知亦有望于一季度发布
路透上海2月28日 - 中国武汉农商行、福建龙岩农商行等最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有396家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,793.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30