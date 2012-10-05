〔港报财经评论〕大沽空家建议买实质资产--信报10月5日

香港证券：安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，同类型产品最低
路透香港2月28日 - 贝莱德周二称，其管理的iShares安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，为香港A股ETF产品中最低。
大沽空家建议买实质资产/ 习广思
欧央行决定不减息,利率维持0.75厘.在投资者眼中,政客仍在政治边缘冒险.意大利总理蒙蒂批评直接货币交易(OMT)未厘清求助条件,欧央行亦不应该对求助国家施加额外经济条件,因此西班牙、意大利不愿意申请.蒙蒂继续开出条件,表示相关条件不应超过欧盟6月所建议的范围.不要忘记,蒙蒂一早说过,意大利政府在明年大选前不会提出求助.说穿了,政客表面在为买不买债倾条件,实际是在争取选举筹码.不过,西班牙正四面楚歌,有大量债务本月底到期,她能否支撑得住?债市倒是风平浪静,而且美国基金开始买入欧银债券,某程度上,反映投资者信心回稳,OMT已是后盾,在西班牙求救前,反而是买入时机.
Hayman Capital创办人Kyle Bass是大沽空家,即那位沽空次按、希腊国债信用违约掉期而成名的对冲基金经理,他悲观地预言全球去杠杆化后,将会衰足15年,欧债将烧到法国,再推倒日本.
不过,Bass近日接受访问时未改其悲观看法,他认为欧洲历史告知世人,欧洲最终崩坏几乎是必然的,因为百多年来的战争反映欧洲国家互相撕裂,要她们把主权交给更高的权力例如欧盟或德国,机会并不大,而且国与国之间互不信任,也注定欧洲将继续疲弱.
Bass认为,市场未来仍会非常波动,全球债务问题仍充满不稳定性,令到投资异常困难,唯一目标是不要输钱.Bass"不要输钱"的妙法,意思是买安全资产.Bass说,按揭抵押证券(MBS)相对安全,美国楼市虽然见底,但回报并不吸引.其次,Bass话买金,因为黄金是替代货币,它本身没有价值,但市场信心足以维持其价格.
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欧罗收复1.3指日可待/ 苏子
前晚美国公布的ADP民间就业数据结果较市场预期为佳,美元因此造好,美汇指数一度触及80高位,最后更以接近全日高位收市.不过,前晚美元造好的同时,欧罗兑美元却未见受压再创即市新低,表现较为强劲,到收市时在日线图呈现十字星待变形态,未见低收.昨天亚洲入市后,欧罗兑美元已见企稳在前晚的收市价以上波动,并突破上日的1.2936高位,最高曾见1.2967水平.从价位走势上看,欧罗兑美元稍后将有较高机会向上作出重大突破,重返1.30心理关口以上波动.美元兑加元在美元保持偏强走势下,前天及昨天均曾升近50天SMA阻力,可惜暂时仍乏力破关而上.如昨晚美元兑加元可以不升反跌,并且回落至小时图的0.9830即市支持以下收市,预料稍后汇价较大机会掉头回落,结束自上月14日自0.9628低位的反弹浪.
昨天澳元兑美元在跌破前天的1.0192低位后未见出现更深的下跌浪,顺利跌破上月6日所造的1.0171低位,反而在触及1.0175低位后便迅即止跌回升,重返1.02阻力关口以上波动,反映汇价在1.02关口以下已获得不俗的承接力,稍后一旦升回100天SMA阻力以上波动及收市,预料有甚高机会进一步反弹并上试1.0340/1.04的短期关键阻力区.金价昨天明显造好,欧洲入市后一度高见1,790.60美元,直逼本周初的1,791.65美元高位.本周金价向下调整至10天SMA支持已见不俗的承接力,故目前10天SMA可视作金价的短期好淡判别位,若没有跌破收市,预料金价仍可继续向好及上望1800美元心理关口.
银价追落后金价若成功突破1,800美元心理关口,预料目前表现较为落后的白银有望追落后,以及向上突破20天保历加通道的35.22美元顶部阻力,随后朝着今年的37.50美元高位迈进.由于银价的波幅一向较金价大得多,故银价稍后若能创出今年新高,预料届时其升势将较金价凌厉,故策略上以顺势买入白银有更高的回报.(B08)
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路透上海2月28日 - 中国武汉农商行、福建龙岩农商行等最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有396家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,793.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30