〔港报社评〕北京礼遇谢长廷,推两岸跨大步--经济日报10月5日

台湾民进党天王谢长廷昨访中国,为历来登陆的绿营最高层,显示民进党有意就与中国改善关系试水温.民进党愿走出一小步,北京势必大力顺水推舟,极其重视,以推进两岸关系跨出更大一步,为两岸统一政治谈判做好准备.

外界揣测谢长廷是否获民进党授意登陆,惟他在党内影响力已大不如前,故他此行主要是为自己增加政治本钱,但相信民进党亦予默许,因一方面可试探中国态度,亦可就民进党走近中国,测试台湾民意水温.

民进党连续两届总统选举饮恨,败因之一在于台湾民情对中国趋向务实,故民进党今年初总统大选再败后,已有意借重修两岸关系此最弱一环,设法扩大支持者基础,务求在来届大选翻盘.北京亦欲顺水推舟,藉此契机大力推进两岸关系,背后考量至少有二.

其一,民进党守住近40%支持率基本盘,若北京与民进党改善关系,令其减少对大陆的针对挑衅,营造两岸和谐气氛,有助北京赢取台湾民心.

其二,民进党为台湾最大反对党,若她不再对两岸合作动辄贴上“卖台”标签,可使两岸经贸加大合作,甚至在两岸有共同利益的敏感议题,如保卫钓鱼台,两岸更可合力与日本周旋.

除上述推动两岸关系的考量外,对北京而言,有更深层的战略原因,就是突破美国围堵.美国借拉拢日本、菲律宾与越南等,筑起对北京的围堵链,若两岸能走得更近,将是北京反围堵的关键突破口.(A12)