〔港报社评〕北京礼遇谢长廷,推两岸跨大步--经济日报10月5日

香港证券：安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，同类型产品最低
路透香港2月28日 - 贝莱德周二称，其管理的iShares安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，为香港A股ETF产品中最低。
台湾民进党天王谢长廷昨访中国,为历来登陆的绿营最高层,显示民进党有意就与中国改善关系试水温.民进党愿走出一小步,北京势必大力顺水推舟,极其重视,以推进两岸关系跨出更大一步,为两岸统一政治谈判做好准备.
外界揣测谢长廷是否获民进党授意登陆,惟他在党内影响力已大不如前,故他此行主要是为自己增加政治本钱,但相信民进党亦予默许,因一方面可试探中国态度,亦可就民进党走近中国,测试台湾民意水温.
民进党连续两届总统选举饮恨,败因之一在于台湾民情对中国趋向务实,故民进党今年初总统大选再败后,已有意借重修两岸关系此最弱一环,设法扩大支持者基础,务求在来届大选翻盘.北京亦欲顺水推舟,藉此契机大力推进两岸关系,背后考量至少有二.
其一,民进党守住近40%支持率基本盘,若北京与民进党改善关系,令其减少对大陆的针对挑衅,营造两岸和谐气氛,有助北京赢取台湾民心.
其二,民进党为台湾最大反对党,若她不再对两岸合作动辄贴上“卖台”标签,可使两岸经贸加大合作,甚至在两岸有共同利益的敏感议题,如保卫钓鱼台,两岸更可合力与日本周旋.
除上述推动两岸关系的考量外,对北京而言,有更深层的战略原因,就是突破美国围堵.美国借拉拢日本、菲律宾与越南等,筑起对北京的围堵链,若两岸能走得更近,将是北京反围堵的关键突破口.(A12)
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路透上海2月28日 - 中国武汉农商行、福建龙岩农商行等最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有396家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,793.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30