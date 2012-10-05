〔港报社评〕自由行量变与质变,反思中港经济融合--信报10月5日

香港证券：安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，同类型产品最低
路透香港2月28日 - 贝莱德周二称，其管理的iShares安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，为香港A股ETF产品中最低。
今年"十一"黄金周,中国访港旅客大幅下降,更值得注意的是,今年到香港的中国旅客消费力明显下降,由以往的每人平均消费7,000-8,000港元减至5,000-6,000港元.消费模式亦出现重大变化,名牌和奢侈消费品不再是内地游客的抢购对象,购物反而以日用品和电子产品为主.
上述现象说明了两个问题:第一,在中国经济持续放缓下,高消费旅客人数锐减;第二,中国访港旅客组成显着变更,香港再非炫耀性消费豪客的首选旅游地,代之而起的是一般的旅客,其中不少是邻近地区不居留的跨境消费者.
表面看来,香港经济对中国的依赖与日俱增,中港经济关系更紧密发展势所难免.但中港经济融合却不代表香港必须全然依赖中国,完全以内地经济发展为依归,因为倘若如斯,香港便势将失去自己的独特性,再无存在的价值.
在中港经济关系更紧密发展不可逆转的趋势下,香港一定要化被动为主动,争取更大的话语权.自由行不单不应走向大众化,以量为主,反而应该专精发展,以质素取胜,否则,任由大量中国廉价旅客充斥于市,只会对社会大众构成困扰,激化中港社会矛盾.
同一道理,中港融合也不应是消极的"被规划",而该是积极的角色扮演.在大珠三角经济区的整合中,香港最适合扮演的角色就是"前舖后厂",以香港质优的金融商贸专业服务,带动和提升大珠三角经济区的档次,达到真正"腾笼换鸟"的效用.(A02)
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路透北京2月28日 - 中国监管部门围剿逃废债态势已然形成。据上海证券报周二报导，银监会已在制订打击逃废债的相关通知；中国银协拟上半年向国务院有关部门提交打击逃废债工作情况报告；发改委制定的关于开展涉金融失信人员名单管理工作的通知亦有望于一季度发布
路透上海2月28日 - 中国武汉农商行、福建龙岩农商行等最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有396家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,793.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30