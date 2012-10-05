〔港报社评〕自由行量变与质变,反思中港经济融合--信报10月5日

今年"十一"黄金周,中国访港旅客大幅下降,更值得注意的是,今年到香港的中国旅客消费力明显下降,由以往的每人平均消费7,000-8,000港元减至5,000-6,000港元.消费模式亦出现重大变化,名牌和奢侈消费品不再是内地游客的抢购对象,购物反而以日用品和电子产品为主.

上述现象说明了两个问题:第一,在中国经济持续放缓下,高消费旅客人数锐减;第二,中国访港旅客组成显着变更,香港再非炫耀性消费豪客的首选旅游地,代之而起的是一般的旅客,其中不少是邻近地区不居留的跨境消费者.

表面看来,香港经济对中国的依赖与日俱增,中港经济关系更紧密发展势所难免.但中港经济融合却不代表香港必须全然依赖中国,完全以内地经济发展为依归,因为倘若如斯,香港便势将失去自己的独特性,再无存在的价值.

在中港经济关系更紧密发展不可逆转的趋势下,香港一定要化被动为主动,争取更大的话语权.自由行不单不应走向大众化,以量为主,反而应该专精发展,以质素取胜,否则,任由大量中国廉价旅客充斥于市,只会对社会大众构成困扰,激化中港社会矛盾.

同一道理,中港融合也不应是消极的"被规划",而该是积极的角色扮演.在大珠三角经济区的整合中,香港最适合扮演的角色就是"前舖后厂",以香港质优的金融商贸专业服务,带动和提升大珠三角经济区的档次,达到真正"腾笼换鸟"的效用.(A02)