〔港报社评〕中港关系响警号,对港方针政策变异必双败--明报10月5日

港大最新民调显示,市民对特区政府处理与中央政府关系的满意率净值(满意率减不满意率),首次录得负数,见回归有调查以来新低的-2.这反映两方面情况,首先反映了市民对中港融合的焦虑,其次反映了市民不满中央日益明显地介入香港内部事务.中央回归对港特殊方针政策的本源,履行真正港事港办原则,放手让特区政府管理香港内部事务,才有望扭转目前香港与内地双输的局面.

梁振英在1980年代初,已经奔走内地,以他的专业知识,协助内地一些城市推动经济发展,中央对他应该非常信任;然而,这种密切关系有如双刃剑,不少人却认为他是中央的棋子和代言人;加上今年3月的特首选举,梁振英在中联办大力协助下,击败大热门唐英年,而当选翌日,梁振英毫不忌讳地到中联办,虽然他说与中联办官员商讨访京安排事宜,但是更多人认定他到中联办“谢票”.梁振英和中联办必须小心处理双边互动,以免产生干预联想,因为这对三方(特首梁振英本人、香港社会、中央政府)都没有好处.

中央应该信任梁振英,更应该放手让他统率特区政府,管治香港.若中央舍此不由,选择更多地介入香港内部事务,即使主观地认为对香港好,以我们了解的香港问题本质,介入干预不会取得积极效果.现在中央对港方针政策,正触及这核心关键的一点,期望掌权者保持清醒,发挥影响力,使香港事务回归正途.(A04)