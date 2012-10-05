〔港报社评〕中港关系响警号,对港方针政策变异必双败--明报10月5日

香港证券：安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，同类型产品最低
路透香港2月28日 - 贝莱德周二称，其管理的iShares安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，为香港A股ETF产品中最低。
港大最新民调显示,市民对特区政府处理与中央政府关系的满意率净值(满意率减不满意率),首次录得负数,见回归有调查以来新低的-2.这反映两方面情况,首先反映了市民对中港融合的焦虑,其次反映了市民不满中央日益明显地介入香港内部事务.中央回归对港特殊方针政策的本源,履行真正港事港办原则,放手让特区政府管理香港内部事务,才有望扭转目前香港与内地双输的局面.
梁振英在1980年代初,已经奔走内地,以他的专业知识,协助内地一些城市推动经济发展,中央对他应该非常信任;然而,这种密切关系有如双刃剑,不少人却认为他是中央的棋子和代言人;加上今年3月的特首选举,梁振英在中联办大力协助下,击败大热门唐英年,而当选翌日,梁振英毫不忌讳地到中联办,虽然他说与中联办官员商讨访京安排事宜,但是更多人认定他到中联办“谢票”.梁振英和中联办必须小心处理双边互动,以免产生干预联想,因为这对三方(特首梁振英本人、香港社会、中央政府)都没有好处.
中央应该信任梁振英,更应该放手让他统率特区政府,管治香港.若中央舍此不由,选择更多地介入香港内部事务,即使主观地认为对香港好,以我们了解的香港问题本质,介入干预不会取得积极效果.现在中央对港方针政策,正触及这核心关键的一点,期望掌权者保持清醒,发挥影响力,使香港事务回归正途.(A04)
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路透北京2月28日 - 中国监管部门围剿逃废债态势已然形成。据上海证券报周二报导，银监会已在制订打击逃废债的相关通知；中国银协拟上半年向国务院有关部门提交打击逃废债工作情况报告；发改委制定的关于开展涉金融失信人员名单管理工作的通知亦有望于一季度发布
路透上海2月28日 - 中国武汉农商行、福建龙岩农商行等最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有396家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,793.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30