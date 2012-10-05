〔港报社评〕全港哀悼,有悲痛还有爱和信念--文汇报10月5日

香港证券：安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，同类型产品最低
路透香港2月28日 - 贝莱德周二称，其管理的iShares安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，为香港A股ETF产品中最低。
昨天是"全港哀悼日",香港各界举行各种悼念活动,哀悼南丫岛海难罹难者.特区政府和中央驻港机构均将国旗及区旗降半旗,哀悼事故遇难同胞.昨天正午的3分钟,700万市民和中外游客都静静伫立,神情肃穆,向罹难的38位同胞致以哀思.除了悲痛,哀悼带给生活在这座城市里的人们,还有爱和信念.
"全港哀悼日"表达了香港社会对生命价值的最高尊重,也创造了一种极为有益的公共活动,让700万市民共同承担,抚慰遇难者在天之灵和家属的伤痛,并将悲痛转化为爱心与凝聚力.人们彼此的安危祸福是这么紧密地联系在一起,你我他的生命和情感便自觉地休戚与共."全港哀悼日"也是生命教育的最高形式,通过启动公共伦理的教育形式,面向普通市民,把珍惜生命、热爱生命的命题化为简单而深刻的理念,不仅溶化在面对灾难事件之中,也溶化在日常生活中.
"全港哀悼日"让人感受到香港的人间温暖.在这个特殊的星期四,官方的哀悼活动如期举行.添马舰特区政府总部、立法会大楼前,中央政府驻港联络办公室大门外,公职人员身着黑色正装,有的在胸前别上白色纸花,整齐肃立哀悼.民间的哀悼内容更加丰富.全港18区开设吊唁处,人们带来鲜花、纸鹤、蜡烛、心意卡,以简单而真挚的方式寄托哀思、抚慰家属,也向尚未痊癒的伤者送上早日康复的祝福.
生命脆弱得像一根芦苇,生命高贵得又难以衡量."全港哀悼日"带给我们的不只是悲伤,还警醒生者珍惜生命、活在当下,这是灾难给予生者的布施.(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透香港2月28日 - 贝莱德周二称，其管理的iShares安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，为香港A股ETF产品中最低。
路透北京2月28日 - 中国监管部门围剿逃废债态势已然形成。据上海证券报周二报导，银监会已在制订打击逃废债的相关通知；中国银协拟上半年向国务院有关部门提交打击逃废债工作情况报告；发改委制定的关于开展涉金融失信人员名单管理工作的通知亦有望于一季度发布
路透上海2月28日 - 中国武汉农商行、福建龙岩农商行等最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有396家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,793.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30