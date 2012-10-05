〔港报社评〕全港哀悼,有悲痛还有爱和信念--文汇报10月5日

昨天是"全港哀悼日",香港各界举行各种悼念活动,哀悼南丫岛海难罹难者.特区政府和中央驻港机构均将国旗及区旗降半旗,哀悼事故遇难同胞.昨天正午的3分钟,700万市民和中外游客都静静伫立,神情肃穆,向罹难的38位同胞致以哀思.除了悲痛,哀悼带给生活在这座城市里的人们,还有爱和信念.

"全港哀悼日"表达了香港社会对生命价值的最高尊重,也创造了一种极为有益的公共活动,让700万市民共同承担,抚慰遇难者在天之灵和家属的伤痛,并将悲痛转化为爱心与凝聚力.人们彼此的安危祸福是这么紧密地联系在一起,你我他的生命和情感便自觉地休戚与共."全港哀悼日"也是生命教育的最高形式,通过启动公共伦理的教育形式,面向普通市民,把珍惜生命、热爱生命的命题化为简单而深刻的理念,不仅溶化在面对灾难事件之中,也溶化在日常生活中.

"全港哀悼日"让人感受到香港的人间温暖.在这个特殊的星期四,官方的哀悼活动如期举行.添马舰特区政府总部、立法会大楼前,中央政府驻港联络办公室大门外,公职人员身着黑色正装,有的在胸前别上白色纸花,整齐肃立哀悼.民间的哀悼内容更加丰富.全港18区开设吊唁处,人们带来鲜花、纸鹤、蜡烛、心意卡,以简单而真挚的方式寄托哀思、抚慰家属,也向尚未痊癒的伤者送上早日康复的祝福.

生命脆弱得像一根芦苇,生命高贵得又难以衡量."全港哀悼日"带给我们的不只是悲伤,还警醒生者珍惜生命、活在当下,这是灾难给予生者的布施.(A06)