〔港报社评〕救灾不分中港,优点互相参详--星岛日报10月5日

香港证券：安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，同类型产品最低
路透香港2月28日 - 贝莱德周二称，其管理的iShares安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，为香港A股ETF产品中最低。
全城哀悼日,不止香港人响应,中国官民和外国代表亦致唁,人道关怀凌驾政治国界.今次海难事故令人痛心,官方和民间的应急善后安排,获得中国访港人士好评,香港人在多次应变中,都发挥出正能量,这些经验值得好好总结,日后发扬光大.
今次的搜救调动,发挥一贯的高效率,各部门工作统筹配合迅速到位,纪律部队人员及现场平民英勇救人,挽回了不少生命.广东省应港府要求派船来香港协助搜救,有人质疑是否需要,实际这是按照港粤签署了的合作协议机制进行,发挥守望相助的功能.中联办主任彭清华昨日柔性解释,协助是出于人道立场,香港方面可以提供具体资料澄清疑虑,避免影响日后合作.
这类合作早在回归前已经展开,累积发展成2008年港粤双方签署的“应急管理合作协议”,及2010年9月的“海上搜救合作安排”,广东省并与澳门签订类似协议,列明合作救援的具体条件和程序,三方地位平等,大家轮流统筹每年一次的联合海上搜救演习.
救急扶危之外,各方面的善后工作纷纷到位,有志愿机构提供辅导,安排全城哀悼让市民抒发情绪.问责方面,已经拘捕两船有关工作人员,并且会展开死因聆讯,而将会设立的调查委员会,查根究柢后会建议如何避免意外重演.
今次中国提供协助,是善意的支援,不应引起介蒂.香港有用的经验,中国人表示赞赏,中国政府宜深入研究参考及考虑引进.(A05)
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路透香港2月28日 - 贝莱德周二称，其管理的iShares安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，为香港A股ETF产品中最低。
路透北京2月28日 - 中国监管部门围剿逃废债态势已然形成。据上海证券报周二报导，银监会已在制订打击逃废债的相关通知；中国银协拟上半年向国务院有关部门提交打击逃废债工作情况报告；发改委制定的关于开展涉金融失信人员名单管理工作的通知亦有望于一季度发布
路透上海2月28日 - 中国武汉农商行、福建龙岩农商行等最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有396家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,793.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30