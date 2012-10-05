〔港报社评〕救灾不分中港,优点互相参详--星岛日报10月5日

全城哀悼日,不止香港人响应,中国官民和外国代表亦致唁,人道关怀凌驾政治国界.今次海难事故令人痛心,官方和民间的应急善后安排,获得中国访港人士好评,香港人在多次应变中,都发挥出正能量,这些经验值得好好总结,日后发扬光大.

今次的搜救调动,发挥一贯的高效率,各部门工作统筹配合迅速到位,纪律部队人员及现场平民英勇救人,挽回了不少生命.广东省应港府要求派船来香港协助搜救,有人质疑是否需要,实际这是按照港粤签署了的合作协议机制进行,发挥守望相助的功能.中联办主任彭清华昨日柔性解释,协助是出于人道立场,香港方面可以提供具体资料澄清疑虑,避免影响日后合作.

这类合作早在回归前已经展开,累积发展成2008年港粤双方签署的“应急管理合作协议”,及2010年9月的“海上搜救合作安排”,广东省并与澳门签订类似协议,列明合作救援的具体条件和程序,三方地位平等,大家轮流统筹每年一次的联合海上搜救演习.

救急扶危之外,各方面的善后工作纷纷到位,有志愿机构提供辅导,安排全城哀悼让市民抒发情绪.问责方面,已经拘捕两船有关工作人员,并且会展开死因聆讯,而将会设立的调查委员会,查根究柢后会建议如何避免意外重演.

今次中国提供协助,是善意的支援,不应引起介蒂.香港有用的经验,中国人表示赞赏,中国政府宜深入研究参考及考虑引进.(A05)