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货币新闻 | 2012年 10月 5日 星期五 09:34 BJT

〔香港股市〕恒生指数开高,有望连五日上涨

路透香港10月5日电---香港股市周五开高,有望连续第五个交易日上涨,不过美国就业数据出炉前的审慎气氛,可能让交投偏淡.

恒生指数.HSI开高0.5%至21,007.6点.恒生国企指数.HSCE升0.7%.(完)

--编译 戴素萍;审校 张荻

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