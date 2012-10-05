香港已公布经济指标--2012/10/5

香港证券：安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，同类型产品最低
路透香港2月28日 - 贝莱德周二称，其管理的iShares安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，为香港A股ETF产品中最低。
时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年% 2012年8月 零售值 +4.5 +3.9^ +29.0 2012年8月 零售量 +3.2 +1.4^ +20.7 2012年第二季 本地生产总值(GDP) +1.2 +0.7 +5.1 2012年8月 综合消费物价指数(CPI) +3.7* +1.6 +5.7 2012年8月 甲类消费物价指数(CPI A) +4.1* -2.4 +5.4 -------------------------------------------------------------------------------- 失业率 12月6-8月 12年5-7月 11年6-8月 3.2% 3.2% 3.2% -------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期 2012年8月 贸易赤字/盈余 -36.0 -40.1 -34.8 -------------------------------------------------------------------------------- 注: *为已经更新 **政府根据最新国际统计标准修订数字. ^经修订数据 (完)
路透香港2月28日 - 贝莱德周二称，其管理的iShares安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，为香港A股ETF产品中最低。
路透北京2月28日 - 中国监管部门围剿逃废债态势已然形成。据上海证券报周二报导，银监会已在制订打击逃废债的相关通知；中国银协拟上半年向国务院有关部门提交打击逃废债工作情况报告；发改委制定的关于开展涉金融失信人员名单管理工作的通知亦有望于一季度发布
路透上海2月28日 - 中国武汉农商行、福建龙岩农商行等最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有396家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,793.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30