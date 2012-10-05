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货币新闻 | 2012年 10月 5日 星期五 11:07 BJT

〔香港个股〕壹传媒早盘交易中途股份暂停买卖,股价大涨两成--联交所

路透香港10月5日电---香港联交所表示,香港媒体企业--壹传媒(0282.HK)周五早盘中段暂停股份买卖.暂时未获悉停牌原因.

停牌前,壹传媒股价大涨20%,报1.02港元.

壹传媒本周稍早公布就出售台湾"壹电视"的全部已发行股本与台湾年代集团董事长练台生签订意向书,交易现金代价为14亿元台币(约3.705亿港元).但有关公司获独立第三方洽购台湾印刷媒体业务,包括台湾苹果日报、台湾爽报和台湾壹周刊,公司在公告中未有交代洽商进展.[ID:nSH0116595](完)

--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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