版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 5日 星期五 16:18 BJT

〔香港股市〕恒生指数收高,汽车类股扬升

路透香港10月5日电---香港股市周五连续第五日上涨,受助于原油相关类股的反弹.与此同时汽车股也跳升,此前德国宝马汽车公司宣布9月在华汽车销量强劲.本周因节日而缩短交易日.

成交清淡,因今日1230 GMT美国公布非农就业数据以及中国市场周一开市前氛围谨慎.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐