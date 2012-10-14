《香港报摘》--经济日报10月15日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
* 要闻版头条:
--多项经济数据优于预期,令中国经济增长见底的憧憬实现在望.在本周内地公布第三季经济增长前,投资界皆拟偷步炒上中资股,延续近两周强势.国企指数.HSCE继上周站稳万点后,本周仍有望跑赢恒生指数.HSI.
* 其他:
--新鸿基地产(0016.HK)屯门楼盘珑门推售至今约一个月,沽出逾千个单位,成交尺价8,900港元,高于同区二手水平六成,近期多个新盘拟以进取价格推出,其中丽新(0488.HK)油塘新盘Ocean One于上周六正式开价,首批52个单位平均尺价10,326港元.
--复星医药(600196.SS)拟于本周二开始H股发行路演,周三开始公开认购,并于10月30日挂牌上市.市场消息指,拟集资约6亿美元的复星医药,已引入两名基础投资者,认购共7,500万美元的股份.
--内地码头营运商厦门港务(3378.HK)公布,就土地收储、资产收储及办公室搬迁,集团获厦门市土地发展中心补偿10.866亿元人民币.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。