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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 07:54 BJT

《香港报摘》--经济日报10月15日

* 要闻版头条:

--多项经济数据优于预期,令中国经济增长见底的憧憬实现在望.在本周内地公布第三季经济增长前,投资界皆拟偷步炒上中资股,延续近两周强势.国企指数.HSCE继上周站稳万点后,本周仍有望跑赢恒生指数.HSI.

* 其他:

--新鸿基地产(0016.HK)屯门楼盘珑门推售至今约一个月,沽出逾千个单位,成交尺价8,900港元,高于同区二手水平六成,近期多个新盘拟以进取价格推出,其中丽新(0488.HK)油塘新盘Ocean One于上周六正式开价,首批52个单位平均尺价10,326港元.

--复星医药(600196.SS)拟于本周二开始H股发行路演,周三开始公开认购,并于10月30日挂牌上市.市场消息指,拟集资约6亿美元的复星医药,已引入两名基础投资者,认购共7,500万美元的股份.

--内地码头营运商厦门港务(3378.HK)公布,就土地收储、资产收储及办公室搬迁,集团获厦门市土地发展中心补偿10.866亿元人民币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 张喜良

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