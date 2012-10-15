《香港重要政经日程》--10月15日-10月22日

=====================今日香港主要政经消息==========================
10月15日(周一)
-- KMF金德(3816.HK)首日挂牌.
--09:00 伊泰煤炭(3948.HK)在中国举行股东特别大会.
--15:00 摩根资产管理发布投资者信心调查记者会.
*--16:15 运输及房屋局局长张炳良于长远房屋策略督导委员会首次会议后会见传媒.
=====================近日香港主要政经消息==========================
10月16日(周二)
-- 中国海外宏洋(0081.HK)公布第三季度业绩.
-- 远东环球(0830.HK)公布第三季度业绩.
-- 寰亚传媒(8075.HK)公布全年业绩.
--09:00 中国石化(0386.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:00 上海锦江国际(2006.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:00 厦门港务(3378.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:30 昆明机床(0300.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 中国电信(0728.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 海尔电器(1169.HK)特别股东大会.
--11:00 文化地标投资(0674.HK)特别股东大会.
10月17日(周三)
-- 香港特首梁振英出席立法会会议阐释其管治理念.
--15:00 中国东方实业(0009.HK)特别股东大会.
--15:00 金山软件(3888.HK)在中国举行股东特别大会.
*--15:00 证监会主席记者会.
10月18日(周四)
-- 公布7-9月失业率.
-- 新利控股(1240.HK)首日挂牌.
-- 中国建筑国际(3311.HK)公布第三季度业绩.
-- UDL控股(0620.HK)公布全年业绩.
--09:30 中信银行(0998.HK)在中国举行特别股东大会.
--10:00 亚太卫星(1135.HK)特别股东大会.
--10:00 合和基建(0737.HK)周年股东大会.
--10:00 中石化仪征化纤(1033.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 浪潮国际(0596.HK)股东特别大会.
--11:00 安利时投资(0339.HK)特别股东大会.
--15:00 东星能源(0668.HK)股东特别大会.
--16:30 中国绿色(0904.HK)周年股东大会.
10月19日(周五)
--09:30 康健国际(3886.HK)特别股东大会.
--10:00 中国制药(1093.HK)股东特别大会.
--10:00 湖南有色2626.HK在中国举行股东特别大会.
--10:00 世界华文媒体(0685.HK)特别股东大会.
--10:00 天山发展控股(2118.HK)股东特别大会.
--10:30 香港建设(0190.HK)特别股东大会.
--15:00 西伯利亚矿业(1142.HK)股东特别大会.
*10月22日(周一)
-- 公布9月份消费物价指数.
-- 中国移动(0941.HK)公布第三季业绩.
-- 南车时代电气(3898.HK)公布第三季业绩.
-- 先施(0244.HK)公布中期业绩.
--09:30 北京御生堂(1141.HK)股东特别大会.
--10:00 海南美兰机场(0357.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 太平洋实业(0767.HK)股东特别大会.
--11:00 科诺威德(1206.HK)在中国举行股东特别大会.
--14:30 汉传媒(0491.HK)股东周年大会.
--15:00 国电科环(1296.HK)在中国举行股东特别大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪