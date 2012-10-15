《香港报摘》--其他报纸重要消息10月15日

* 明报:

--香港高等法院将应律政司要求,于今年12月确定华懋已故主席龚如心2002年遗嘱所遗下的600亿港元资产应如何安排.据资料显示,现由龚家三姊弟控制的华懋慈善基金,早于去年底曾经去信国家副主席习近平求助,建议安插前副总理田纪云之子田承刚任特区政府和中央政府的中间人,协助监督基金运作.

--根据新鸿基地产(0016.HK)的年报,截至今年6月底财政年度,两名联席主席郭炳江及郭炳联的酬金却不升反跌.郭炳江的董事酬金按年下跌16.8%至322万港元,郭炳联的酬金亦减少15.85%至345万港元.

* 星岛日报:

--禹洲地产(1628.HK)今年首九个月已完成全年销售目标.常务副总裁蔡明辉表示,第四季会积极推盘,以追求毛利率为主,但未有调高销售目标.市传公司今天(15日)起将由投行安排一连串会议与投资者见面.

--港铁(0066.HK)朗屏(北)站限尺及限量地今天截标.该项目早前接获16份意向书.综合市场估值,该站上盖项目约19亿至22亿港元,折合楼面尺价逾3,600港元.

--政府锐意加快楼花批售,今年9月批出预售楼花达3,050个单位,较8月多一倍多;以过去12个月计,地政总署共批出14,200多个单位;同期,一手住宅盘注册登记量累积计12,000多个,与一手盘批出预售量十分接近.

* 苹果日报:

--招商证券(香港)首席执行官温兆华表示,公司手上有十多宗筹备在港上市的个案,以民企为主,等候合适市况,盼明年有机会出台.

* 东方日报:

--香港一直被视为环球对冲基金落户亚洲的首选地.根据本港证监会统计数据,获批资产管理牌照(9号牌,包括可经营对冲基金业务)数目逐季递增.然而,今年本港基金业出现外资淡出,中资冒起的情况非常明显.

--新奥能源(2688.HK)收购中国燃气(0384.HK)今天届限期.据了解,新奥能源与中石化(0386.HK)(600028.SS)直至上周五(12日)仍未能就收购取得内地审批,收购行动会否延续有待今天收市后揭晓.

--豪特保健(6880.HK)行政总裁叶志礼表示,虽然今年黄金周整体销售合乎预期,料今年同店销售仅为温和升幅;又指由于本港租金飙升,暂无意开新店,但计划五年内将内地业务在整体收入的占比提升至五成.

* 文汇报:

--财政司司长曾俊华在其网志中,引用纽约联邦储备银行的研究报告证明禁止卖空活动对阻止跌市没有太大作用,故本港无意禁止沽空活动.他强调,政府会继续密切监察市场运作,确保市场公平和有秩序运作,及有效管理风险.

* 大公报:

--消息透露,政府初步选定港岛区一幅小型土地兴建新居屋,若新选址获最终指板落实,将会是自2008年以来,极具升幅潜力的港岛区新建居屋首次再现楼市.据悉,新居屋选址将在南区或柴湾,主打中小型单位.

--工银亚洲副行政总裁梁铭谦表示,该行现人民币存款证及债券发行规模达105亿元人民币,未来发展重点会由贸易结算转至拓展内地企业境外公司及在香港上市内地公司的业务.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 梁慧仪/张喜良

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