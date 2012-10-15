〔香港个股〕中国燃气股份暂停买卖--联交所

欧元债市：法国公债抛压收敛，政局仍受瞩目
路透伦敦2月20日 - 法国政府公债收益率周一持稳，投资人原本担心法国总统大选中两名左派人选支持率不相上下，恐怕会让极右派候选人渔翁得利，但如今此类疑虑已然减轻。
路透香港10月15日电---香港联交所表示,中国燃气(0384.HK)股份周一暂停买卖,有待股价敏感消息披露.
在证监会要求下,新奥能源(2688.HK)与中国石化(0386.HK)(600028.SS)对中国燃气的收购要约,今日为文件派发截止日期.若要约文件未于规定时限内派发,收购要约将不会实施.[ID:nSH0114069]
停牌前,中国燃气上周五收报4.3港元,一个月来升0.47%.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 张喜良
路透伦敦2月20日 - 法国政府公债收益率周一持稳，投资人原本担心法国总统大选中两名左派人选支持率不相上下，恐怕会让极右派候选人渔翁得利，但如今此类疑虑已然减轻。
东京工业品交易所(TOCOM)的7月期胶 收低1.2日圆，或0.4%，报每公斤295.0日圆。该合约盘内触及287.1日圆，为1月24日以来低位。
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