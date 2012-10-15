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货币新闻 | 2012年 10月 15日 星期一 09:33 BJT

〔香港热股〕中兴通讯开盘重挫逾12%,此前发布获利预警

路透香港10月15日电---中国第二大电信设备供应商--中兴通讯股份有限公司(0763.HK)(000063.SZ)H股周一开盘重挫逾12%,公司此前发布获利预警.

中兴表示,毛利率同比下降,以及配合美国商务部调查伊朗市场不利影响,前三季预计亏损16.5至17.5亿元人民币.[ID:CN2048223]

中兴通讯开盘大跌12.28%至11港元,过去一个月则升27.93%;A股开盘报跌停价9.45元人民币,过去三个月则累计下跌21.23%.

美国国会本月初发布报告指控中兴以及另一家中国电讯设备商--华为[HWT.UL]构成潜在安全隐患,两家公司可能在其他市场也要面临调查.[ID:nSB2038545](完)

--记者 李珊珊; 审校 张喜良

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