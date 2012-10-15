〔香港热股〕中兴通讯开盘重挫逾12%,此前发布获利预警

欧元债市：法国公债抛压收敛，政局仍受瞩目
路透伦敦2月20日 - 法国政府公债收益率周一持稳，投资人原本担心法国总统大选中两名左派人选支持率不相上下，恐怕会让极右派候选人渔翁得利，但如今此类疑虑已然减轻。
路透香港10月15日电---中国第二大电信设备供应商--中兴通讯股份有限公司(0763.HK)(000063.SZ)H股周一开盘重挫逾12%,公司此前发布获利预警.
中兴表示,毛利率同比下降,以及配合美国商务部调查伊朗市场不利影响,前三季预计亏损16.5至17.5亿元人民币.[ID:CN2048223]
中兴通讯开盘大跌12.28%至11港元,过去一个月则升27.93%;A股开盘报跌停价9.45元人民币,过去三个月则累计下跌21.23%.
美国国会本月初发布报告指控中兴以及另一家中国电讯设备商--华为[HWT.UL]构成潜在安全隐患,两家公司可能在其他市场也要面临调查.[ID:nSB2038545](完)
--记者 李珊珊; 审校 张喜良
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路透伦敦2月20日 - 法国政府公债收益率周一持稳，投资人原本担心法国总统大选中两名左派人选支持率不相上下，恐怕会让极右派候选人渔翁得利，但如今此类疑虑已然减轻。
东京工业品交易所(TOCOM)的7月期胶 收低1.2日圆，或0.4%，报每公斤295.0日圆。该合约盘内触及287.1日圆，为1月24日以来低位。
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