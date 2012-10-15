〔香港热股〕中兴通讯开盘重挫逾12%,此前发布获利预警

亚洲橡胶：东京期胶连跌第四日并触及一个月低点，受沪胶走软波及

东京工业品交易所(TOCOM)的7月期胶 收低1.2日圆，或0.4%，报每公斤295.0日圆。该合约盘内触及287.1日圆，为1月24日以来低位。