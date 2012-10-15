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货币新闻 | 2012年 10月 15日 星期一 09:36 BJT

〔香港股市〕恒生指数开盘微升,关注中国通胀数据

路透香港10月15日电---香港股市周一开盘微升,在中国公布通胀数据前持稳,百丽国际(1880.HK)跌势抵消了金沙中国(1928.HK)的升势.

恒生指数.HSI开盘微升0.01%至21,137.61点,恒生国企指数.HSCE则小升0.32%.(完)

--编译 戴素萍;审校 程琳

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