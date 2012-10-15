〔香港股市〕恒生指数开盘微升,关注中国通胀数据

欧元债市：法国公债抛压收敛，政局仍受瞩目
路透伦敦2月20日 - 法国政府公债收益率周一持稳，投资人原本担心法国总统大选中两名左派人选支持率不相上下，恐怕会让极右派候选人渔翁得利，但如今此类疑虑已然减轻。
路透香港10月15日电---香港股市周一开盘微升,在中国公布通胀数据前持稳,百丽国际(1880.HK)跌势抵消了金沙中国(1928.HK)的升势.
恒生指数.HSI开盘微升0.01%至21,137.61点,恒生国企指数.HSCE则小升0.32%.(完)
--编译 戴素萍;审校 程琳
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路透伦敦2月20日 - 法国政府公债收益率周一持稳，投资人原本担心法国总统大选中两名左派人选支持率不相上下，恐怕会让极右派候选人渔翁得利，但如今此类疑虑已然减轻。
东京工业品交易所(TOCOM)的7月期胶 收低1.2日圆，或0.4%，报每公斤295.0日圆。该合约盘内触及287.1日圆，为1月24日以来低位。
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