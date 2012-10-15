〔港报社评〕香港楼市亢奋,资产泡沫加速形成--信报10月15日

标题新闻：马来西亚总理纳吉布称没有理由丑化朝鲜(北韩)，将秉公处理金正男遇害案
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
在当前全球货币宽松的低息环境,加上楼价“上升预期”变本加厉,使香港住宅物业市场呈现脱缰飙升之势,不仅进一步推高按揭供款与入息比率,而且租金回报落后于急遽的楼价升幅,展现显着的资产泡沫.
上周中原城市领先指数创出历史新高,反映在低利率和边际供应无法满足边际需求的压力下;加上市民强烈的"上升预期",已把住宅物业市场推向"亢奋"状态.运输及房屋局局长提醒市民不要恐慌性买楼,但这些话显然无助楼市降温.
政府早前提出活化工厦政策来解决短期供应短缺问题,但转变用途的各种条件,无疑制约了政策推行的纵深程度,不易取得成效.如今加速开拓土地增加供应,可谓迫在眉睫.无论从人口增长或经济发展角度看,不及早开拓和增加土地资源,土地房屋政策始终难有突破性发展.
按差饷物业估价署公布8月份数据,租金指数由今年1月至8月的升幅达9.7%,然而,同期的各类住宅单位售价指数升幅高逾17%,几为租金指数升幅的一倍.明显看到,当前的租金回报率已远远落后于楼价升幅,反映资产价格膨胀所形成的泡沫,风险已不断升高.
虽然有分析指出,美国QE3效应刺激了香港房地产市场,但照租金回报与楼价升幅的显着差异衡量,一定程度反映物业资产对货币政策出现过度反应.由于物业供应量无法短期增加,以满足边际需求的变化,相信楼价大幅回落的机会不大.
事实上,遏抑楼市短期飙升之势,增加买方的交易印花征税,无疑是一种可行方法,但中长期来看,只有通过稳定增加土地供应,才是缓和楼价进一步大幅脱离市民可负担能力的治本之策.
在维港以外填海取得土地资源,不失为值得进一步向公众深入谘询的政策考虑.可以说,任何的政策选择都是社会利益的重新配置,各方之中有得有失,关键在于政策能使最多社会成员的福利得到最大化.(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。