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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 09:30 BJT

〔港报社评〕香港楼市亢奋,资产泡沫加速形成--信报10月15日

在当前全球货币宽松的低息环境,加上楼价“上升预期”变本加厉,使香港住宅物业市场呈现脱缰飙升之势,不仅进一步推高按揭供款与入息比率,而且租金回报落后于急遽的楼价升幅,展现显着的资产泡沫.

上周中原城市领先指数创出历史新高,反映在低利率和边际供应无法满足边际需求的压力下;加上市民强烈的"上升预期",已把住宅物业市场推向"亢奋"状态.运输及房屋局局长提醒市民不要恐慌性买楼,但这些话显然无助楼市降温.

政府早前提出活化工厦政策来解决短期供应短缺问题,但转变用途的各种条件,无疑制约了政策推行的纵深程度,不易取得成效.如今加速开拓土地增加供应,可谓迫在眉睫.无论从人口增长或经济发展角度看,不及早开拓和增加土地资源,土地房屋政策始终难有突破性发展.

按差饷物业估价署公布8月份数据,租金指数由今年1月至8月的升幅达9.7%,然而,同期的各类住宅单位售价指数升幅高逾17%,几为租金指数升幅的一倍.明显看到,当前的租金回报率已远远落后于楼价升幅,反映资产价格膨胀所形成的泡沫,风险已不断升高.

虽然有分析指出,美国QE3效应刺激了香港房地产市场,但照租金回报与楼价升幅的显着差异衡量,一定程度反映物业资产对货币政策出现过度反应.由于物业供应量无法短期增加,以满足边际需求的变化,相信楼价大幅回落的机会不大.

事实上,遏抑楼市短期飙升之势,增加买方的交易印花征税,无疑是一种可行方法,但中长期来看,只有通过稳定增加土地供应,才是缓和楼价进一步大幅脱离市民可负担能力的治本之策.

在维港以外填海取得土地资源,不失为值得进一步向公众深入谘询的政策考虑.可以说,任何的政策选择都是社会利益的重新配置,各方之中有得有失,关键在于政策能使最多社会成员的福利得到最大化.(A02)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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