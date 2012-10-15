〔港报社评〕酒驾闯祸回升正视陋习根源--星岛日报10月15日

标题新闻：马来西亚总理纳吉布称没有理由丑化朝鲜(北韩)，将秉公处理金正男遇害案
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涉及酒后驾驶的交通意外数字回升,而且在上季每个月就死1个人.当局要对症下药加强打击和宣传教育,包括因应酒驾危害乘客生命安全,发动市民拒绝乘坐酒后亲友驾驶的车辆.
近年酒后驾驶意外大幅减少,当中致命意外更连续两年减至零.可惜这一“零死亡”的纪录到今年1月再无法维持,今年单是头三季已经有4人在酒后驾驶意外中丧命,最后3宗更是集中在最近3个月发生.警方数字显示,今年头8个月涉及酒后驾驶车祸的司机人数,比去年同期激增30%.
酒驾意外数量和严重性俱增,当局要推行新一轮的打击和宣传教育.当局要重新教育市民,驾车前不应饮酒,哪怕是少许也不行.不要自恃酒量好就可以应付,正是这种过分自信或逞强的心理,导致不少人判断失准,酿成伤亡,害己害人.
一个值得注意的现象,是虽然酒驾意外激增,但是在警方随机截车测试中酒精超标的司机人数却有下降;这是否反映酒后驾驶的人少了,坚持酒驾者的饮酒份量却多了,需要进一步探讨.
要减少酒驾,教育对象可以从司机扩及他们的家人和亲友.吸烟者亲友的抗拒,兼有保障自己和吸烟者健康的双重考虑,属于"温馨提示".拒坐醉驾车,同样具在保障自己和酒后亲友安全的双重关切.不少司机和乘车亲友忽视醉驾,源于"饮少少不怕"的心态,正如很多疾病为了纠正观念改名,以后当局政策宜把聚焦醉驾改为酒驾,务求可以从源头减少坏习惯.(A06)
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路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。