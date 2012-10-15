版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 09:32 BJT

〔港报社评〕酒驾闯祸回升正视陋习根源--星岛日报10月15日

涉及酒后驾驶的交通意外数字回升,而且在上季每个月就死1个人.当局要对症下药加强打击和宣传教育,包括因应酒驾危害乘客生命安全,发动市民拒绝乘坐酒后亲友驾驶的车辆.

近年酒后驾驶意外大幅减少,当中致命意外更连续两年减至零.可惜这一“零死亡”的纪录到今年1月再无法维持,今年单是头三季已经有4人在酒后驾驶意外中丧命,最后3宗更是集中在最近3个月发生.警方数字显示,今年头8个月涉及酒后驾驶车祸的司机人数,比去年同期激增30%.

酒驾意外数量和严重性俱增,当局要推行新一轮的打击和宣传教育.当局要重新教育市民,驾车前不应饮酒,哪怕是少许也不行.不要自恃酒量好就可以应付,正是这种过分自信或逞强的心理,导致不少人判断失准,酿成伤亡,害己害人.

一个值得注意的现象,是虽然酒驾意外激增,但是在警方随机截车测试中酒精超标的司机人数却有下降;这是否反映酒后驾驶的人少了,坚持酒驾者的饮酒份量却多了,需要进一步探讨.

要减少酒驾,教育对象可以从司机扩及他们的家人和亲友.吸烟者亲友的抗拒,兼有保障自己和吸烟者健康的双重考虑,属于"温馨提示".拒坐醉驾车,同样具在保障自己和酒后亲友安全的双重关切.不少司机和乘车亲友忽视醉驾,源于"饮少少不怕"的心态,正如很多疾病为了纠正观念改名,以后当局政策宜把聚焦醉驾改为酒驾,务求可以从源头减少坏习惯.(A06)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐