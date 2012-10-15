〔港报社评〕美人权报告倒打一耙欲盖弥彰--文汇报10月15日

标题新闻：马来西亚总理纳吉布称没有理由丑化朝鲜(北韩)，将秉公处理金正男遇害案
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美国国会日前发表“中国人权报告”,诬蔑中国政府干预香港事务,完全是贼喊捉贼,欲盖弥彰.
美人权报告诬蔑今年初的特首选举,指带有强烈中国中央政府干预色彩,批评“中国中央政府无视一国两制原则”.报告对特首选举的诬蔑,恰恰是美国对香港特首选举说三道四、干预香港事务的一种表现.美国驻港总领事杨苏棣去年与本港传媒茶叙时,就表示会“了解”及“跟进”下届特首参选人提及的理念,甚至“关注”参选人如何准备2017年落实普选行政长官的步骤.这是赤裸裸跳出前台,干预特首选举事务.
报告指香港的“反国教”运动,梁振英初时使用获北京背后力撑的国教科指引,由于“反国教”示威有蔓延外国和内地迹象,故梁振英方宣布搁置国教科指引.报告完全是捏造谣言,国教科指引触发强烈争议,是因“反国民教育科大联盟”掀起妖魔化国民教育的浪潮.美驻港总领事馆促成和操控“四人帮”,“四人帮”又操控反对派政党和组织,反对派在“反国教”行动中操控议题,制造分化,美驻港总领事馆在其中的影响力有迹可寻.
报告引述香港记协主席麦燕庭称,记协调查发现,87%本港记者认为香港新闻自由2007年来一直下跌云云.麦燕庭不过是配合反对派及背后美驻港总领事馆政治需要的一只棋子.美人权报告企图以麦燕庭的不实之词作为干预香港内部事务的藉口,根本站不住脚.
美国驻港总领事馆干预香港事务,违背“联合国宪章”和国际法尊重国家主权和不干涉别国内政的原则,这是任何主权国家所不能容许的.(A04)
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路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。