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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 09:37 BJT

〔港报社评〕美人权报告倒打一耙欲盖弥彰--文汇报10月15日

美国国会日前发表“中国人权报告”,诬蔑中国政府干预香港事务,完全是贼喊捉贼,欲盖弥彰.

美人权报告诬蔑今年初的特首选举,指带有强烈中国中央政府干预色彩,批评“中国中央政府无视一国两制原则”.报告对特首选举的诬蔑,恰恰是美国对香港特首选举说三道四、干预香港事务的一种表现.美国驻港总领事杨苏棣去年与本港传媒茶叙时,就表示会“了解”及“跟进”下届特首参选人提及的理念,甚至“关注”参选人如何准备2017年落实普选行政长官的步骤.这是赤裸裸跳出前台,干预特首选举事务.

报告指香港的“反国教”运动,梁振英初时使用获北京背后力撑的国教科指引,由于“反国教”示威有蔓延外国和内地迹象,故梁振英方宣布搁置国教科指引.报告完全是捏造谣言,国教科指引触发强烈争议,是因“反国民教育科大联盟”掀起妖魔化国民教育的浪潮.美驻港总领事馆促成和操控“四人帮”,“四人帮”又操控反对派政党和组织,反对派在“反国教”行动中操控议题,制造分化,美驻港总领事馆在其中的影响力有迹可寻.

报告引述香港记协主席麦燕庭称,记协调查发现,87%本港记者认为香港新闻自由2007年来一直下跌云云.麦燕庭不过是配合反对派及背后美驻港总领事馆政治需要的一只棋子.美人权报告企图以麦燕庭的不实之词作为干预香港内部事务的藉口,根本站不住脚.

美国驻港总领事馆干预香港事务,违背“联合国宪章”和国际法尊重国家主权和不干涉别国内政的原则,这是任何主权国家所不能容许的.(A04)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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