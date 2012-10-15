〔港报财经评论〕未有爆破的泡沫--信报10月15日

未有爆破的泡沫 /习广思

当世界繁荣时不要太兴奋,衰落时不要太悲观.世事总有周期,这是大自然法则.西方世界还有许多经济师、投资者看淡中国,直指经济硬着陆的风险,但在今年首10个月内,香港投资者应该发现到好几件事:一、中资股盈利硬着陆已经发生,但整体经济没有.二、中国明确进入减速及转型时期,而且痛苦时期会很长.三、一直被市场高唱”沽空”的内房,出现软着陆.四、许多老外开始转辙.本周中国将公布第三季经济数据及最新CPI数据,市场预料9月通胀低于2%,将为央行提供更大的减息空间和人民币升值空间.市场已经把中国第三季GDP下调至低于7.4%,第四季会否有望见底?现在的中国经济已是一个”估底游戏”了.

恒指争持残股急追美股弱、港股强.上周标普500指数测试50天线,继续于高位整固,恒指则在高位争持,国企指数突破250天线.欧罗被视为风险胃纳的另一项指标,虽然投机性淡仓大量增加,反映呀轧淡仓潮结束,但其兑美元汇价在200天线暂见支持.大市在OMT及QE3后,一再由挟淡仓主导反弹,但大部分技术利好因素结束后,港股能否再升,将要视乎公司基础因素.这一刻中资股急升,但不要忘记内银将公布的季度业绩仍然不甚乐观,加上大市成交长期偏低,企债炽热担当”泄洪”作用,QE3对债市影响远大过股市,令股市转势大升仍然困难重重.短线的牛熊阴谋论,熊证重货区升至21,599点,距现水平差不多400点,意味着指数再急升的空间不大,要博取较大回报,应以落后盈警残股为先.

代表看淡派的两个人物,纽约大学教授鲁宾尼继续警告,环球经济尚存在四个风险,包括:美国”财政悬崖”.欧债危机手尾长.中国经济硬着陆.中东地缘局势.这四个风险及不明朗因素有谁不知道?其实说了等于没说,对阁下的投资部署没什么帮助.另一个看淡中国经济的人物是华尔街空头大师Jim Chanos,《福布斯》一篇文章笑言,Chanos先生一定会很不爽,因为内房发展商仍然在卖楼.回到国内,又是如何看内房?胡润富豪榜一向没什么意义,上周新公布的名单特别强调内房富豪身家缩水排名下跌云云,有说内房泡沫爆破导致内房发展商财富下降.其实,内房泡沫讲了好几年,终究是没有爆破.(B03)

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金价拒升QE3通胀炒作完结 /苏子

联储局宣布推出QE3措施已有一个月时间,但黄金兑美元却未能出现一浪高于一浪走势,大部分时间主要在1,750至1,785美元剧烈争持,并且在日线图营造一个不利后市的顶部形态,留意上周五已出现大阴烛不利形态.在这一个月里,黄金兑美元的9天RSI指标已呈现明显的顶背驰不利讯号,配合日线MACD指标的快线亦已显着跌至慢线以下,同时MACD指标亦有加快向下的不利势头出现.至于日线CCI指标亦早有背驰讯号出现,并于上周五跌至负100支持水平附近,如本周明显跌至负100支持以下发展,再配合黄金兑美元早已出现的其他不利讯号来看,担心或出现一个较为明显的单边跌市.

小心黄金兑美元稍后在跌破上月26日所造的1,736.05美元低位支持后,短期大方向将朝着由8月14日的1,589.30美元低位升至前周五的1,795.90美元高位的38.2%调整目标,即1,717美元重要支持关口迈进.留意此支持与联储局宣布推出QE3措施前当日所造的1,716.10低位相若.短线而言,黄金兑美元要升回20天SMA阻力收市才可避免进一步往下寻底.

金价升不上去,反映市场炒作因QE3而可能出现通胀恶化的故事已暂时完结,随着金价稍后可能因此转弱,部分资金或会自金市撤走,转战其他有炒作主题的市场上.(B11)

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(10月13日)

超人分拆大计有启示 /习广思

超人的动作仍具启示性.长实(0001.HK)把多个中国内地商业资产分拆成Dynasty房托,正在新加坡准备上市,并以人民币计价作招徕.这解释了为何近期汇贤股价为何如此对板,也告诉投资者房托基金市场非常炽热,QE3效应下,只会把股息率一再推低.超人另一个计划是,打算把酒店业务以合订证券分拆在香港上市,趁着资产估值上升时上市套现固然明智,但资产是否吸引则见仁见智.但肯定的是,分拆动作正反映市场热中投资收息资产,何况电讯信托(6823.HK)已是珠玉在前呢.电讯资产与酒店业务的现金流并不尽相同,大商家看到的是套现机会,但投资者看到投资价值之余,也要密切留意市况及其往绩,例如汇贤上市后的股价表现,则可作为借镜.直到目前为止,低息环境下,收息产品仍然是资金所向,电讯信托股价保持强势,龙湖(0960.HK)卖债闻说五分钟内被抢光.

饿息投资者四出觅食,二手债市被抢至冇货,有货出售开价也不低,新发一手企债顿变市场抢手货,这是低息现实所逼,但实在也不得不叫人担心.现时对债市热潮开始有担忧,是杞人忧人,还是担心得太早?李宁旧人去是好事港股继续追买落后中资股,内银股开市急抽后,已开始见疲态.恒指开市后见高位21,236点,但A股及后回落,午后在21,100点争持,收报21,136点,上升137点.尽管恒指具有承接力,走势强于美股,但持续在上升通道顶拉锯,严格来说,昨日高位轻微升穿,但到收市无功而还,要出现真正的更大突破,仍欠缺有力的利好消息,下周中国经济数据或成为升跌理据.

李宁(2331.HK)财务总监锺奕祺辞任,看似是CFO跳船事件,分析员直指,李宁正值改革关键时刻,CFO离任会有负面影响.然而,李宁股价未受影响,上升3.4%.公司发出公告后,即时召开分析员会议,重点是有一名拥有逾20年经验的顾问会与锺氏合作,但只是作为过渡期,公司会对外进行招聘,而公司仍在物色行政总裁,以替代早前离职的张志勇.大抵分析员看不到,私募基金与旧管理层不咬弦已非新鲜事,前高层离开后,部属岂会归心,人走只是迟早之事.锺奕祺的离职,大抵反映TPG的狠、急和辣.对于行业复苏,并非TPG可控制之内,但对于品牌的定位及形象,公司本身的去存货进度,TPG按捺不住是早已看到的事实.尽管TPG过去在每单刁后,以”拯救者”姿态示范如何”化朽腐为神奇”,但私募基金从来都不是做善事,每单刁先讲回报,这刻旧人去,对股东来说是好事.大行分析员力推李宁行业复苏故事,但TPG买落李宁CB是五年期,年息4厘,换股价是7.74港元.信不信由你,但买李宁股票,要记住7.74港元这个价钱.(B02)