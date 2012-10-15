〔港报财经评论〕行业前景佳,留意油服股--经济日报10月13日

行业前景佳,留意油服股 /林瑞芬

内银股作助力,正如周五文估恒指上破21,000,昨曾高见21,237,收21,136,升137点.国指则高见10,413,收10,345,升114点,点数虽取胜,但成交额略嫌不足,只有559亿港元,”塘水滚塘鱼”明显.这两日强势的香港地产股滑落而由弱势内银股补涨,由落后股推动的升势始终不及由强势股领涨的升势坚挺.由此恒指守20,500,国指守10,000,虽维持涨势但趋缓,除非有新的刺激催化剂.实战上,升势趋缓市况但未有短期见顶之兆前,大价股值博率有所减,那二、三线股中型甚至蚊型股份可望”炒下”.

出发点如以行业前景为大前提发掘,那油气服务/设备相关股份可有留意价值.根据中国内地券商中金公司油气组的报告观点,国内常规油气资源勘探开发难度已不断增大、高端技术服务市场化程度提高导致勘探开发投入增加、跟随三大油企走出海外更大比例的切入海外专案的机遇增加,及国内页岩气/煤层气等非常规油气资源进入加速开发进程,将推动油气服务产业.借监国际大型油服公司经验,一体化与国际化也是国内各环节油服、油装企业共同成长路径.西气东输二期已完工,三期将开展,加上随着油企积极拓海外扩油气资源,每年中国从海外输入的油气量增,对相关油储、管道、航运设备等也是提供良好的机遇.

大价之选,建议留意中海油服(2883.HK).中国内地于”十二五”规划中将加大南海地区的开发,这将为中海油服提供短期拓展空间.在今年上半年中海油的南海深水自营钻井在流花29-2构造发现天然气后,中海油服即购置二手半潜式钻井船:”南海八号”,并将用于南海深水作业,表明南海深水业务正蓄势待发.公司同时向中海油提出再建两个新的深水钻井平台,于本年将在南中国海合共兴建三个深水井.对盈利的前景预测,在年底”南海八号”预计投入后,对中海油服的2013财年度的盈利增长确定性加强.

中价之选,建议中集安瑞科(3899.HK),主要从事广泛用于能源、化工及液态食品三个行业的各类型运输、储存及加工装备的设计、开发、制造、工程及销售,并提供有关技术保养服务.能源储备的一块最具吸引力,因随着中国每年由海外输入的油气,对储运CNG、LNG及LPG的拖车、储罐等需求稳增.据中银国际取近报告估计,相关能源储备务料占集团逾50%的收入.股价自去年底一浪高于一浪,突破4.8港元挑战6港元,昨收5.12港元,4.6港元止蚀,5港元楼下收集.(009)

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新贷逊预期,憧憬十八大 /余少文

国指继续强势,市场短期焦点会放在9月经济数据身上,只是打头阵的新增贷款只有6,232亿元人民币,差于预期,相信是”十八大”前要维稳,料会议后或会放宽信贷限制,以便加快推动基建项目.中国内地股市继续偏软,国企指数升势未止,昨日再升114点或1.1%,收10,345点,成交额增加至183亿港元,内银股依然是领涨股,令国指连升三周.而红筹指数则升21点或0.5%,收4,076点,成交额44亿港元,表现继续跑输国指,主要是中国移动(0941.HK)走势令人失望所致.国指已升至预期的阻力位10,400点至10,500点区间,短期或会在10,000点至10,500点上落,然后等消息才向上突破.中线方面,连升三周及重越50周线,只要守住这水平,中线可挑战250周线,这线在今年2月是国指反弹阻力所在.

股民等消息,当然包括开始公布的9月宏观经济数据,人民银行昨日先公布9月社会融资规模为1.65万亿元人民币,其中包括6,232亿港元新增贷款,未贴现的银行承兑汇票则较8月显着回升至2,163亿港元.虽然1.65万亿并不是今年最多的月份,但第三季社会融资规模达3.93万亿港元,则是过去六个季度中最高一季,似乎显示中国内地整体信贷需求在稳步回升,希望下滑中的经济也能见底.当然,新增贷款只有6,232亿港元,少过市场预期的6,500亿港元至7,000亿港元,或如中国内地媒体报道指央行在9月底限制银行月尾、季尾冲贷款行为,导致新增贷款差于预期.不过,如按央行对今年新增贷款目标8万亿港元,以及按季3、3、2、2比例节奏分布,则第三季新增贷款应为1.6万亿港元,但第三季新增贷款为1.87万亿港元,反映中国在信贷上有宽松迹象.故中国9月底突然限贷,或是”十八大”将在11月初召开,方方面面要维稳,又或是放贷节奏过快所致.

尽管第四季新增贷款一向低于其他季度,但中国内地各大政府正开展基建计划来刺激经济,相信银行要加大相关行业的信贷投放量,不排除相关第四季新增贷款也会维持第三季水平,即达到1.8万亿港元,而全年新增贷款可达8.5万亿港元.至于各省市加大基建力度,能否真正刺激经济,有待观望,但对于相关行业却是喜讯,故见中国中铁(0390.HK)、中国铁建(1186.HK)、中国南车(1766.HK)、南车时代电气(3898.HK)、中交建设(1800.HK)等近日显着走高,料在政策扶持下,第四季有望跑赢大市.(010)