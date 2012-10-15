〔香港个股〕中国燃气将宣布可能涉天然气及液化石油气的合作--消息(更新版)

标题新闻：马来西亚总理纳吉布称没有理由丑化朝鲜(北韩)，将秉公处理金正男遇害案
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(新增消息人士和分析师的评论以及背景)
* 中国燃气称停牌以待刊发股价敏感消息
* 一名消息人士对路透称,中国燃气将公布一项天然气及液化石油气的合作
* 新奥-中石化财团收购中国燃气要约截止期限至今天止,料撤回收购建议
记者 雷美珍/李珊珊
路透香港10月15日电---中国城市燃气供应商--中国燃气(0384.HK)周一股份暂停买卖,据一名消息人士周一对路透称,该公司将公布一项天然气及液化石油气(LPG)的业务合作.
该名消息人士并称,中国燃气将于今天稍晚公布一项天然气及LPG的合作,暂时没有具体细节.而停牌与新奥能源(2688.HK)及中国石化(0386.HK)(600028.SS)的收购要约无关.
中国燃气今早的公告称,其股份停牌,以待刊发股价敏感消息.
中国燃气与中国石油(0857.HK)(601857.SS)旗下的昆仑燃气曾经于2009年10月签订类似协议,双方原则上同意组成战略合作伙伴,在各方面携手经营中国天然气及LPG业务.惟双方此后并没有落实任何具体合作.
一名不愿具名的欧资证券分析师称,中国燃气早年亦曾经与阿曼国家石油公司寻求合作于亚洲从事能源进口业务,结果没有落实任何具体合作.
今年5月,阿曼国家石油公司趁中国燃气股东争相增持股份之际,悉数出售其所持中国燃气约5.42%的股份,套现约9.7亿港元.[ID:nSH0104065]
中国燃气于去年12月获新奥-中石化财团提出每股3.5港元,或总共167亿港元的价格,收购其全部股份.[ID:nSH0090279]
今天刚好是新奥-中石化财团向中国燃气发出收购要约文件的最后截止期限,市场人士预料,财团很大机会将撤回其收购建议,因几项先决条件无法达成,其中包括中国商务部反垄断审批以及其他政府部门的批准.
新奥-中石化财团此前称,应香港证监会要求,该财团对中国燃气收购要约文件派发最后时限延长至10月中为止;如果要约文件未于规定时限内派发,收购要约将不会实施.[ID:nSH0114069]
停牌前,中国燃气上周五收报4.3港元,一个月来升0.47%.(完)
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--审校 杨淑祯
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路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。