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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 12:40 BJT

〔香港个股〕中国燃气将宣布可能涉天然气及液化石油气的合作--消息(更新版)

(新增消息人士和分析师的评论以及背景)

* 中国燃气称停牌以待刊发股价敏感消息

* 一名消息人士对路透称,中国燃气将公布一项天然气及液化石油气的合作

* 新奥-中石化财团收购中国燃气要约截止期限至今天止,料撤回收购建议

记者 雷美珍/李珊珊

路透香港10月15日电---中国城市燃气供应商--中国燃气(0384.HK)周一股份暂停买卖,据一名消息人士周一对路透称,该公司将公布一项天然气及液化石油气(LPG)的业务合作.

该名消息人士并称,中国燃气将于今天稍晚公布一项天然气及LPG的合作,暂时没有具体细节.而停牌与新奥能源(2688.HK)及中国石化(0386.HK)(600028.SS)的收购要约无关.

中国燃气今早的公告称,其股份停牌,以待刊发股价敏感消息.

中国燃气与中国石油(0857.HK)(601857.SS)旗下的昆仑燃气曾经于2009年10月签订类似协议,双方原则上同意组成战略合作伙伴,在各方面携手经营中国天然气及LPG业务.惟双方此后并没有落实任何具体合作.

一名不愿具名的欧资证券分析师称,中国燃气早年亦曾经与阿曼国家石油公司寻求合作于亚洲从事能源进口业务,结果没有落实任何具体合作.

今年5月,阿曼国家石油公司趁中国燃气股东争相增持股份之际,悉数出售其所持中国燃气约5.42%的股份,套现约9.7亿港元.[ID:nSH0104065]

中国燃气于去年12月获新奥-中石化财团提出每股3.5港元,或总共167亿港元的价格,收购其全部股份.[ID:nSH0090279]

今天刚好是新奥-中石化财团向中国燃气发出收购要约文件的最后截止期限,市场人士预料,财团很大机会将撤回其收购建议,因几项先决条件无法达成,其中包括中国商务部反垄断审批以及其他政府部门的批准.

新奥-中石化财团此前称,应香港证监会要求,该财团对中国燃气收购要约文件派发最后时限延长至10月中为止;如果要约文件未于规定时限内派发,收购要约将不会实施.[ID:nSH0114069]

停牌前,中国燃气上周五收报4.3港元,一个月来升0.47%.(完)

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--审校 杨淑祯

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