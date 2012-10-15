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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 16:51 BJT

〔香港房地产〕支持楼市因素仍强劲,料年底前楼价最多再升5%--戴德梁行

路透香港10月15日电---物业顾问--戴德梁行周一表示,目前支持香港楼市的正面因素仍相当强劲,尽管外围经济不明朗和政府推出压抑措施,楼市下跌的机会相信不大,预期今年底前楼价最多升5%,明年上半年仍有机会再涨5-8%.

今年以来香港的住宅楼价累计上升15%,而近期趋势显示以过去一向以用家主导的一般住宅楼价升幅比豪宅为大,反映已有炒家/投资者将目标从豪宅转投中小型住宅,令一般市民置业更加困难.

根据戴德梁行数据显示,今年9月份港岛蓝筹屋苑太古城的楼价较年初累计上升16.7%,而整体一般住宅同期楼价涨幅更达23.7%.至于豪宅方面,今年首九个月的累计升幅只为4.2%.

"这反映开始投资者在过去由用家主导的中小型住宅市场中活跃起来."戴德梁行香港董事总经理兼北亚区策略发展顾问部主管陶汝鸿在记者会上称.

该行中国投资部董事总经理叶国平指出,由于政府收紧对大额住宅物业的最高按揭成数,故可能令过去主要投资豪宅的投资者,将投资额"拆细",转为购买数个银码较小的中小型住宅.

陶汝鸿表示,目前多项支持楼市的因素,包括实质经济正增长、低失业率、住宅供应紧绌、以及超低利率等情况仍未有太大改变,虽然外围经济不明朗加上政府推出压抑措施可能令上述因素略为淡化,但楼价下跌的机会不是很大.

"这些因素将支持楼价由目前到年底升0-5%,而明年上半年仍有机会再升5-8%."陶汝鸿说.

至于政府针对短期成交而征收的额外印花税(SSD)首个两年征税期将于11月届满,但陶汝鸿相信,这未必会令二手市场的供应突然大增,因为业主现时比较"惜售",叫价期望较高,并不会减价出售.

在商舖市场方面,叶国平表示,虽然近几个月来内地自由行对零售业的影响有所减弱,但在低息环境支持下,加上供应十分有限,一线街舖的价格不会下跌,但业主未来调升租金的幅度可能会放缓. (完)

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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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