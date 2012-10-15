〔香港房地产〕支持楼市因素仍强劲,料年底前楼价最多再升5%--戴德梁行

更新版 1-台湾数据：1月外销订单年升5.2%连六个月成长，2月年增率料达两位数
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透香港10月15日电---物业顾问--戴德梁行周一表示,目前支持香港楼市的正面因素仍相当强劲,尽管外围经济不明朗和政府推出压抑措施,楼市下跌的机会相信不大,预期今年底前楼价最多升5%,明年上半年仍有机会再涨5-8%.
今年以来香港的住宅楼价累计上升15%,而近期趋势显示以过去一向以用家主导的一般住宅楼价升幅比豪宅为大,反映已有炒家/投资者将目标从豪宅转投中小型住宅,令一般市民置业更加困难.
根据戴德梁行数据显示,今年9月份港岛蓝筹屋苑太古城的楼价较年初累计上升16.7%,而整体一般住宅同期楼价涨幅更达23.7%.至于豪宅方面,今年首九个月的累计升幅只为4.2%.
"这反映开始投资者在过去由用家主导的中小型住宅市场中活跃起来."戴德梁行香港董事总经理兼北亚区策略发展顾问部主管陶汝鸿在记者会上称.
该行中国投资部董事总经理叶国平指出,由于政府收紧对大额住宅物业的最高按揭成数,故可能令过去主要投资豪宅的投资者,将投资额"拆细",转为购买数个银码较小的中小型住宅.
陶汝鸿表示,目前多项支持楼市的因素,包括实质经济正增长、低失业率、住宅供应紧绌、以及超低利率等情况仍未有太大改变,虽然外围经济不明朗加上政府推出压抑措施可能令上述因素略为淡化,但楼价下跌的机会不是很大.
"这些因素将支持楼价由目前到年底升0-5%,而明年上半年仍有机会再升5-8%."陶汝鸿说.
至于政府针对短期成交而征收的额外印花税(SSD)首个两年征税期将于11月届满,但陶汝鸿相信,这未必会令二手市场的供应突然大增,因为业主现时比较"惜售",叫价期望较高,并不会减价出售.
在商舖市场方面,叶国平表示,虽然近几个月来内地自由行对零售业的影响有所减弱,但在低息环境支持下,加上供应十分有限,一线街舖的价格不会下跌,但业主未来调升租金的幅度可能会放缓. (完)
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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
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* 法国大选不确定性令避险需求上扬，台币随韩元下跌 * 外资偏向汇出，但出口商抛汇支撑台币 * 台币明日交易区间料在30.750-30.850 路透台北2月20日 - 台币兑美元周一微幅收贬，连两日下跌。汇银人士称，因国际投资人担心欧 洲的政治风险，避险需求走强，台币则随韩元等亚洲货币走跌。 他们表示，亚洲货币普遍下跌，外资今日也偏向汇出，不过出口商月底的抛汇需求，对台币发挥了支撑作 用。由于近日外资动作较不明确，台币也难脱狭幅整理走势。 〞无聊的要死，今天基本上就是以30.800为分界点，上去出口商就卖，下来进口商就买。〞一大型公股银 行交易员说。 另一银行交易员则称，台币此前经过一轮强力升值后，外资这两天汇入力道偏小甚至小幅汇出，短期将陷 于涨多回档的整理格局。 市场本已担心法国反对欧盟的极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)赢得大选。而两个极左翼 候选人周五称在讨论合作竞选总统，令市场更加不安。市场担心的是，一个统一的左翼阵线会导致中间路线的 选票转向民