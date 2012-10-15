〔香港新股〕复星医药招股区间11.08-13.68港元,筹资高至6亿美元--消息

欧元债市：法国公债抛压收敛，政局仍受瞩目
路透伦敦2月20日 - 法国政府公债收益率周一持稳，投资人原本担心法国总统大选中两名左派人选支持率不相上下，恐怕会让极右派候选人渔翁得利，但如今此类疑虑已然减轻。
路透香港10月15日电---一名熟悉情况的消息人士周一表示,上海复星医药(600196.SS)计划香港首次公开发行,其H股招股价区间为每股11.08-13.68港元,集资高至6亿美元.
消息称,复星医药将于周二开始招股.以招股价下限计,相当于2012年和2013年市盈率分别为14.5倍和12.1倍.
中金、德银(DBKGn.DE)、摩根大通(JPM.N)和瑞银UBSN.VX负责安排这宗IPO.(完)
--编译 梁慧仪; 审校 林高丽
路透伦敦2月20日 - 法国政府公债收益率周一持稳，投资人原本担心法国总统大选中两名左派人选支持率不相上下，恐怕会让极右派候选人渔翁得利，但如今此类疑虑已然减轻。
东京工业品交易所(TOCOM)的7月期胶 收低1.2日圆，或0.4%，报每公斤295.0日圆。该合约盘内触及287.1日圆，为1月24日以来低位。
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