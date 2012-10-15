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货币新闻 | 2012年 10月 15日 星期一 12:29 BJT

〔香港新股〕复星医药招股区间11.08-13.68港元,筹资高至6亿美元--消息

路透香港10月15日电---一名熟悉情况的消息人士周一表示,上海复星医药(600196.SS)计划香港首次公开发行,其H股招股价区间为每股11.08-13.68港元,集资高至6亿美元.

消息称,复星医药将于周二开始招股.以招股价下限计,相当于2012年和2013年市盈率分别为14.5倍和12.1倍.

中金、德银(DBKGn.DE)、摩根大通(JPM.N)和瑞银UBSN.VX负责安排这宗IPO.(完)

--编译 梁慧仪; 审校 林高丽

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