香港已公布经济指标--2012/10/15

标题新闻：马来西亚总理纳吉布称没有理由丑化朝鲜(北韩)，将秉公处理金正男遇害案
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时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年% 2012年8月 零售值 +4.5 +3.9^ +29.0 2012年8月 零售量 +3.2 +1.4^ +20.7 2012年第二季 本地生产总值(GDP) +1.2 +0.7 +5.1 2012年8月 综合消费物价指数(CPI) +3.7 +1.6 +5.7 2012年8月 甲类消费物价指数(CPI A) +4.1 -2.4 +5.4 -------------------------------------------------------------------------------- 失业率 12月6-8月 12年5-7月 11年6-8月 3.2% 3.2% 3.2% -------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期 2012年8月 贸易赤字/盈余 -36.0 -40.1 -34.8 -------------------------------------------------------------------------------- 注: ^经修订数据. (完)
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路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。