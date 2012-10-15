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货币新闻 | 2012年 10月 15日 星期一 17:33 BJT

〔中国金融〕工商银行拟推出以银行帐户操作的纸原油业务--消息

路透北京/香港10月15日电---两位消息人士周一透露,中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)已完成纸原油的各项准备工作,将于今年底或明年初择机推出.这将令其成为中国首家可为个人银行帐户提供原油买卖服务的商业银行.

消息人士透露,所谓纸原油是一种个人凭证式原油,以美元计价.这将有助扩大国内居民的美元投资渠道.

"各项工作都准备完成,年底或明年初最有可能推出",一位了解情况的消息人士称.

而据工商银行的网上银行信息显示,目前已挂出"帐户原油"这一产品项目,包括"先买入后卖出"、"先卖出后买入"等交易方式的信息。

工商银行对上述消息不予评论.工行此前已推出纸黄金、纸白银等贵金属的个人投资业务.

消息人士并透露,纸原油的投资标的为纽约商品期货交易所和布兰特原油期货市场中的单月和双月产品.鉴于中国庞大个人投资群和财富管理的需求,该产品推出后有可能影响到全球原油市场.(完)

--发稿 路透中文部

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