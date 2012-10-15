〔中国金融〕工商银行拟推出以银行帐户操作的纸原油业务--消息

标题新闻：马来西亚总理纳吉布称没有理由丑化朝鲜(北韩)，将秉公处理金正男遇害案
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路透北京/香港10月15日电---两位消息人士周一透露,中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)已完成纸原油的各项准备工作,将于今年底或明年初择机推出.这将令其成为中国首家可为个人银行帐户提供原油买卖服务的商业银行.
消息人士透露,所谓纸原油是一种个人凭证式原油,以美元计价.这将有助扩大国内居民的美元投资渠道.
"各项工作都准备完成,年底或明年初最有可能推出",一位了解情况的消息人士称.
而据工商银行的网上银行信息显示,目前已挂出"帐户原油"这一产品项目,包括"先买入后卖出"、"先卖出后买入"等交易方式的信息。
工商银行对上述消息不予评论.工行此前已推出纸黄金、纸白银等贵金属的个人投资业务.
消息人士并透露,纸原油的投资标的为纽约商品期货交易所和布兰特原油期货市场中的单月和双月产品.鉴于中国庞大个人投资群和财富管理的需求,该产品推出后有可能影响到全球原油市场.(完)
--发稿 路透中文部
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路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。