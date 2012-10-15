〔中国金融〕工行拟推纸原油业务,令个人投资渠道拓展至原油(更新版)

* 工行年底和明年初拟推出纸原油业务

* 个人投资国际市场渠道再获拓展

* 对国际原油市场定价或施加影响

路透北京/香港10月15日电---中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)继推出纸黄金、纸白银后,再度将境内个人投资渠道拓展至国际原油市场.二位消息人士透露,其将于今年底或明年初推出针对个人银行帐户的纸原油业务.

据消息人士对路透表示,所谓纸原油是一种个人凭证式原油,以美元计价.这将是国内商业银行推出的首个针对个人投资的原油买卖产品.

消息人士并透露,纸原油的投资标的为纽约商品期货交易所和布兰特原油期货市场中的单月和双月产品.鉴于中国庞大个人投资群和财富管理的需求,该产品的推出有可能影响到全球原油市场.

而据工商银行的网上银行信息显示,目前已挂出"帐户原油"这一产品项目,包括"先买入后卖出"、"先卖出后买入"等交易方式的信息。

市场人士指出,原油是比较专业的品种,且国内没有直接的原油产品交易,而且原油牵扯的各方面影响因素比较多,一般投资者在该产品推出初期可能难以把握,因此初期规模有限,可能需要2-3年的培育期.

"各项工作都准备完成,年底或明年初最有可能推出",一位了解情况的消息人士称.

工商银行对此消息不予评论.

在国际商品期货市场上,原油期货一向对宏观经济及地缘政治消息敏感,交易量和波动性较大.

美国原油期货CLc1周一盘中报每桶91.64美元,今年迄今下跌7.3%;布兰特原油期货LCOc1报每桶114.56美元,今年累计上涨6.7%.

**财富管理的必由之路**

上述消息人士并指,工行已建立了大宗商品的投资团队,在黄金和白银行等贵金属个人投资业务领域积累了很多经验并获得成功.目前工行理财业务稳居各商业银行的首位,个人纸原油产品也有一定的需求.

工商银行此前已推出纸黄金、纸白银等贵金属的个人投资业务.截至2011年底的贵金属业务交易额超过1.7万亿元,为全球最大的贵金属零售银行.

但不同于纸黄金、纸白银可进行实物交割,该纸原油产品不能进行实物交割,因此主要属于投资类产品,且投资金额的起点会比贵金属类的高.

市场人士称,纸原油设定以美元计价,和当前很多银行推出的以美元以及人民币同时计价的纸黄金和纸白银等产品一样,该产品的推出将令国内投资者进一步拓宽美元投资渠道,不过初期规模料有限.

"应该会(对国内美元投资)起到一定的分流作用,但是规模估计不会太大,毕竟原油是比较专业的产品,一般投资者很难驾驭.但是如果集合理财募集美元投资于纸原油,就另当别论了",招行金融市场部分析师刘东亮认为.

全球第二大原油进口国--中国对国际油市依赖性日益增强.据中国官方数据,今年1-8月进口原油1.8亿吨,同比增长7.38%;而同期国产原油1.37亿吨,同比下降0.4%.

对个人放开美元计价的纸原油投资,不仅是财富管理的新渠道,也可能对原油定价施加一定影响.

上海中期能源化工分析师李宙雷认为,纸原油以美元来计价或许亦考虑到吸引境外客户投资,并对原油定价施加影响力,这或许和中国拟推出以美元计价的原油期货具有异曲同工之处.

"国内没有直接交易原油的品种,投资者还没有很好的投资基础,而原油的影响因素比较多,可能开始会比较难以把握."上海中期能源化工分析师李宙雷称.考虑到其专业性,纸原油若推出,可能初期会更多吸引机构客户来参与.

另一个国有银行人士则相对乐观称,纸黄金业务最近几年发展神速,国内股市投资收益欠佳是一个理由,而国内投资者正在寻找更多的投资渠道,纸原油因其直接交易原油这类大产品,估计将因其市场化程度极高不易受操纵而更能令投资者接受.

中国证监会主席郭树清称,大力推动期货市场发展将是今年证监会的重点工作之一,中国将继美国、英国后推出第三个全球性原油期货市场,以争夺原油定价权.[ID:nSB1496110]原油期货的相关方案的原则性框架包括美元计价、基准油、离岸交易、保税交割四大方面.(完)